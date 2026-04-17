Festival des Deutschen Whiskys 2026 am 24. und 25. April in Kißlegg – Ein Wochenende voller Genuss und Vielfalt

Am nächsten Wochenende lädt der Verband Deutscher Whiskys e. V. nach Kißlegg ins Hofgut Farny zum Festival des Deutschen Whiskys – und bietet dort ein abwechslungsreiches Programm rund um den deutschen Whisky. 25 Whiskybrennereien ihre Whiskys präsentieren dort ihre Produkte, es gibt genug Zeit und Raum für Fachsimpeleien und Plaudereien, Tastings und die Verleihung der German Whisky Awards.

Hier alles Wissenswerte in der Aussendung, die wir dazu erhalten haben:

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Festival des Deutschen Whiskys 2026 – Ein Wochenende voller Genuss und Vielfalt

Sprockhövel, [17. April 2026] – Der Verband Deutscher Whiskys (VDW e.V.) lädt zum diesjährigen Festival des Deutschen Whiskys ein. Am 24. und 25. April 2026 verwandelt sich das Hofgut Farny in Kißlegg als diesjähriger Gastgeber in ein Mekka für Whisky-Liebhaberinnen und -Liebhaber aus ganz Deutschland und darüber hinaus.

Zwei Tage lang stehen hier die Vielfalt und Qualität deutscher Whiskys im Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, exklusive Tropfen von renommierten Brennereien des VDW e.V. zu verkosten, spannende Neuheiten zu entdecken und sich direkt mit den Herstellern auszutauschen. Der Verband Deutscher Whiskybrenner e. V. ist der Zusammenschluss handwerklicher Whiskybrennereien in Deutschland. Er setzt sich für Qualität, Transparenz, Erfahrungsaustausch und die Förderung von deutschem Whisky ein. Das Festival bietet sowohl für Kenner als auch für Einsteiger ein abwechslungsreiches Programm: von fachkundigen Tastings über informative Vorträge bis hin zu kulinarischen Highlights, die den Genuss runden. Außerdem gibt es noch einen kleinen Manufaktur- und Handwerksmarkt aus der Region. Musikalisch wir das Festival von den Allgäuer Jagdhornbläsern sowie den Allgaischotten begleitet.

„Unser Festival ist die perfekte Gelegenheit, die wachsende Vielfalt des deutschen Whiskys zu erleben und die Menschen hinter den Brennereien kennenzulernen“, so der Vorstand des VDW e.V. „Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr in Kißlegg zu Gast sind – die Brauerei Farny bietet den idealen Rahmen für unser Whisky-Wochenende.“

Tickets sind ab sofort erhältlich und können online über die Website der Brauerei Farny gebucht werden.

Festival-Details:

Wann: 24. – 25. April 2026

24. – 25. April 2026 Wo: Hofgut Farny, Kißlegg

Hofgut Farny, Kißlegg Veranstalter: Verband Deutscher Whiskys e.V.

Verband Deutscher Whiskys e.V. Infos: www.deutsche-whiskybrenner.de & www.hofgut-farny.de

www.deutsche-whiskybrenner.de & www.hofgut-farny.de Tickets: www.hofgut-farny.de

Erleben Sie ein Wochenende voller Aroma, Leidenschaft und deutscher Whisky-Kunst – wir freuen uns auf Ihren Besuch!