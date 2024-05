Beim erstmals im Rahmen des Festivals des Deutschen Whiskys vergebenen German Whisky Award gab es viele freudige Gesichter. Insgesamt wurden sechs Award-Sieger ausgezeichnet und 22 Gold- und Silbermedaillen vergeben. Wer sich worüber freuen durfte, erfahren Sie in der Presseaussendung des German Whisky Award:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Deutschlands reiche Whiskyszene

Viele strahlende Sieger beim German Whisky Award

Es drängte sich ordentlich Publikum vor die Bühne. Denn erstmals wurde im Rahmen des Festivals des Deutschen Whiskys der German Whisky Award vergeben. Der beste deutsche Single Malt Whisky des Jahres stammt von der Brennerei Marder im Südschwarzwald. Und der Award für die Best Whisky Destillerie des Jahres ging nach Kressbronn an den Bodensee (Brigantia). Insgesamt gab es sechs Award-Sieger und 22 Gold- und Silbermedaillen zu bejubeln.

Erbendorf in der Oberpfalz sollte am vergangenen Wochenende (3./4.Mai) für zwei Tage zum Mittelpunkt der deutschen Whiskywelt werden. Denn dort fand dieses Jahr das 3. Festival des Deutschen Whisky statt, veranstaltet vom Verband Deutscher Whiskybrenner (VDW). Ausrichter war die VDW-Brennerei Schraml in Erbendorf in der Oberpfalz. Als krönender Moment wurde im Rahmen des Festivals erstmalig der „German Whisky Award“ verliehen: eine Auszeichnung für die besten heimischen Whiskys des Jahres in drei Kategorien, die beste Whisky-Destillerie sowie ihren Entsprechungen bei den Bars und Shops des Landes. Basis für die Auszeichnung der Whiskys war die bislang größte Blindverkostung deutscher Whiskys mit über 100 eingereichten Whiskys.

Michaela Habbel, die Präsidentin des Verbandes (VDW), und Heinfried Tacke, Autor und Herausgeber des Jahrbuches „Whisky Guide Deutschland 2024“, auf dessen Basis die Preise verliehen werden, fungierten am Abend des 3. Mai als Überbringer der guten Nachrichten. Verband und Jahrbuch riefen den Award gemeinsam neu ins Leben. „Wir sind sehr glücklich, den Whisky Guide Deutschland als Partner gewonnen zu haben, um mit der großen Expertise des Guides nun diesen würdevollen Award verleihen zu können. Es krönt unser Festival noch einmal ganz besonders. Ja, man kann sogar sagen: Die Awards sind nach Hause gekommen“, so Michaela Habbel ausdrücklich.

Der Abend sollte entsprechend einige Gänsehautmomente bereithalten. Denn nur wenige Anwesende kannten vorweg Sieger und Geehrte. „Was mich immer wieder beeindruckt, ist die reiche Vielfalt an großartigen Whiskyadressen in unserem Land. Nur liegen sie doch oft versteckter und nur wenige Eingeweihte kennen sie. Deswegen war das Buch einst so wichtig, als ich vor fast 20 Jahren damit begann. Doch nur mit den Awards wird es richtig rund. Denn sie erst zeigen, wer worin gerade die aktuelle Spitze einnimmt. Da ploppt heute sicher manch ein Name oder Ort auf, die nicht jeder schon auf dem Schirm hat,“ so Heinfried Tacke dazu.

Insgesamt sechs Sieger wurden derart an diesem Abend gekürt, dazu zwei zweite und zwei dritte Plätze vergeben sowie 8 Gold- und 14 Silbermedaillen verliehen. Allein die Liste ihrer Namen und Orte ist wie eine Reise durch Deutschlands Regionen und Kulturen. Es reicht von Ostfriesland über Rügen bis ins Allgäu und an die Schweizer Grenze heran. Doch auch das prägt den German Whisky Award: Er ist wie eine Art Reiseführer durch Deutschlands große Vielfalt und Spitze beim Whisky…

Die Sieger des German Whisky Award 2024

Best Whisky Distillery 2024

The Winner:

Brigantia® – 1. Bodensee Whisky-Destillerie

Kressbronn am Bodensee

Platz 2:

Birkenhof Brennerei

Nistertal

Platz 3:

Slyrs Destillerie

Schliersee

Best Single Malt Whisky 2024

Marder Whisky Amarone Cask 7 Jahre, 44,8 % Alc.

Marder Edelbrände, Albbruck

Best Grain Whisky 2024

SinGold Single Grain Whisky Port Finish, 43 % Alc.

SinGold Whisky Destillerie, Wehringen

Best Rye Whisky 2024

Pittermanns Unchained Rye Whisky, 55 % Alc.

Pittermanns Brauerei & Destillerie, Köln

Best Whisky Shop 2024

The Winner:

Brühler Whiskyhaus, Brühl

Marco Bonn & Team

Platz 2 (zwei Preisträger):

The Quaich – Die Whisk(e)y Lounge, Neubrandenburg

Mario Sammler

Flickenschild (WHIZITA), Itzehoe

Manfred & Jannik Kröger

Platz 3:

Kuhns Trinkgenuss, Elsenfeld

Manfred Kuhn & Team

Best Whisky Bar 2024

The Winner:

Whiskyplaza, Hamburg

Björn & Susanna Lahmann, Verena Barth

Platz 2:

Xaver Lounge & Whisky Bar, Peiting

Monika Pummer & Team

Platz 3:

The Malt Club – Hotel & Restaurant Behrens, Haldensleben

Roman Behrens

Die weiteren Medaillen-Gewinner des German Whisky Award 2024

Goldmedaille Best Single Malt Whisky

Fading Hill Single Malt Edition 01, 46 % Alc.

Birkenhof Brennerei, Nistertal

Marder Whisky 12 Jahre, 42,7 % Alc.

Marder Edelbrände, Albbruck

De Cavo Chevalier Höhlenwhisky, 54,7 % Alc.

Märkische Spezialitätenbrennerei, Hagen

De Cavo Höhlenwhisky 6 Jahre, 47,3 % Alc.

Märkische Spezialitätenbrennerei, Hagen

St. Kilian Peated Rich & Smoky, 46 % Alc.

St. Kilian Distillers, Rüdenau

Malts of Germany, Batch 2 – Thousand Mountains, 47 % Alc.

Malts of Germany/Thousand Mountains, Rüthen

Stonewood Drà Doublewood Two, 49 % Alc.

Stonewood Whisky-Destillerie, Erbendorf

Goldmedaille Best Grain Whisky 2024

finch Schwäbischer Hochland Whisky Barrel Proof, 54 % Alc.

finch Whiskydestillerie, Heroldstatt

Silbermedaille Best Single Malt Whisky

Stonewood Drà Doublewood One, 49,2 % Alc.

Stonewood Whisky-Destillerie, Erbendorf

Malts of Germany, Batch 2 – Stonewood, 49,6 % Alc.

Malts of Germany/Stonewood Whisky-Destillerie, Erbendorf

Freud Whisky Distillers Decade, 43 % Alc.

Brennerei Ziegler, Freudenberg

Saillt Mór Port Cask, 57,6 % Alc.

Brennerei Ralf Hauer, Bad Dürkheim

Palatinatus Single Malt Whisky Merlot Cask, 54,6 % Alc.

Palatinatus Whisky Destillerie Thomas Sippel, Weisenheim am Berg

Palatinatus Single Malt Whisky Gewürztraminer Cask, 54,6 % Alc.

Palatinatus Whisky Destillerie Thomas Sippel, Weisenheim am Berg

Falken Whisky 8 Jahre, 43 % Alc.

Farny Destillerie, Kißlegg

Störtebeker Single Malt Klassik, 40 %

Störtebeker Brennerei, Mönchgut

Weyermann Triple Cask Edition, 43 % Alc.

Weyermann Destillerie, Bamberg

Ida Whisky „smooth“, 55,1 % Alc.

Ida-Destille, Ostrhauderfehn

Ida Whisky „gentle smoke“, 58,9 % Alc.

Ida-Destille, Ostrhauderfehn

Yserrain Munich Single Malt Whisky Ex-PX Sherry Cask,

Yserrain Distillery, Ismaning

Brigantia Whisky Universe Blogger Cask 1145, 55,6 % Alc.

Brigantia – 1. Bodensee Whisky-Destillerie, Kressbronn am Bodensee

Silbermedaille Best Grain Whisky 2024

Stonewood Woaz, 43 % Alc.

Stonewood Whisky-Destillerie, Erbendorf

Über den Whisky Guide Deutschland

Wo findet man die besten Adressen des Landes, wenn es um Whisky bzw. Whiskey geht? Darauf gibt es nur eine Antwort: hier in diesem Buch. Kein langes Suchen. Keine Umschweife. Keine Wagnisse. Denn das Buch gründet auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung. Dereinst noch ein Novum, heute längst etabliert wie kein anderes Werk in Deutschland. Weil es Jahr für Jahr die Leserinnen und Leser mit an die Hand nimmt in ihrer Passion und lotst – zu allen wichtigen Entwicklungen und mit vielen Tipps für die große, weite Welt des Whiskys. Kurzum: ein Jahrbuch, ein Guide und ein liebenswerter Ratgeber. Alles in einem – und das zugleich online. Vorbildlich modern!

Internet: www.whiskyguide-deutschland.de

Facebook: www.facebook.com/whiskyguidedeutschland

Instagram: www.instagram.com/whiskyguide_deutschland

#hashtag: whiskyguidedeutschland

Kontakt

E-Mail: info@whiskyguide-deutschland.de

Über den Verband Deutscher Whiskybrenner (VDW) e.V.

Gegründet wurde der Verband Deutscher Whiskybrenner (VDW) im Jahr 2012 mit dem Ziel, die Bekanntheit des deutschen Whiskys zu fördern. Aktuell zählt der als eingetragene Verein (e.V.) organisierte Verband über 50 Brennereien und 10 Fördermitglieder aus ganz Deutschland zu seinen Mitgliedern. Gemeinsam steht man für die Qualität der Whiskys ein und möchte auch Neuinteressierte für das flüssige Gold begeistern, das längst eine breite Fangemeinde gefunden hat.

Internet: www.deutsche-whiskybrenner.de

Facebook: www.facebook.com/deutscherwhisky

Instagram: www.instagram.com/deutscherwhisky

YouTube: @VerbandDeutscherWhiskybrenner

#hashtag: deutscherwhisky