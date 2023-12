VDW geht für den „German Whisky Award“ Partnerschaft mit dem Whisky Guide Deutschland ein

Nachdem der Whisky Guide Deutschland (über sein bis vor kurzem letztmaliges Erscheinen im Jahr 2021 berichteten wir hier) und der Whiskybotschafter getrennte Wege gehen (nach dem Abgang von Heinfried Tacke als Chefredakteur des Whiskybotschafters hat dort Bernhard Schäfer die Agenden übernommen), gibt es seitens des Whisky Guide Deutschland nun mit der neuen Gründung des „German Whisky Award“ eine intensivierte Partnerschaft mit dem Verband Deutscher Whiskybrenner (VDW) – ein Wettbewerb, bei dem in sechs Kategorien Preise für den deutschen Whisky vergeben werden. Erstmals geschieht das bei Festival des Deutschen Whiskys vom 3. bis 4. Mai 2024 bei der Whiskybrennerei Schraml – Die Steinwald-Brennerei.

In welchen Kategorien diese Preise verliehen werden, und wie sie zustande kommen, darüber hat uns Patrick Tilke aus der Redaktion Verband Deutscher Whiskybrenner e.V. die nachfolgende Presseinfo gesendet:

VDW geht Partnerschaft mit dem Whisky Guide Deutschland ein

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der neue „German Whisky Award“

Neue Partnerschaft des Verband Deutscher Whiskybrenner mit dem Whisky Guide Deutschland

Begründung des „German Whisky Award“

Der neue Award wird in sechs Kategorien vergeben

Shortlist in der neuen Ausgabe des Whisky Guide Deutschland

Verleihung beim Festival des Deutschen Whiskys vom 3. bis 4. Mai 2024

Deutschland, 04.12.2023 – Der Verband Deutscher Whiskybrenner e.V. (VDW) und der Whisky Guide Deutschland geben ihre neue Partnerschaft bekannt. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der neue „German Whisky Award“, der zukünftig und jährlich nicht nur die besten deutschen Whiskybrennereien, Bars und Shops, sondern auch die besten deutschen Whiskys in drei Kategorien auszeichnet.

Der Verband Deutscher Whiskybrenner (VDW) wurde im Jahr 2012 gegründet. Seither fördert er die Bekanntheit des deutschen Whiskys und steht für seine Qualität ein. Aktuell zählt der Verein 53 Brennereien als Mitglieder und neun Fördermitglieder. Der Whisky Guide Deutschland wiederum erschien erstmals 2007 in Buchform als ein Wegweiser zu den besten Whiskyadressen des Landes. Nach einer zweijährigen Pause wird er nun – mittlerweile ergänzt durch eine Online-Version – durch Herausgeber Heinfried Tacke neu aufgelegt.

Erweiterter German Whisky Award

Wie man es vom früheren Whisky Guide kennt, wird auch mit der Neuerscheinung des Whisky Guide Deutschland 2024 die beste deutsche Whiskybrennerei ausgezeichnet. Neu ist allerdings, dass diese nach einem ganzen Katalog an Kriterien – zum Beispiel Innovation, Tradition, Portfolio, Qualität, Engagement, Vorbildcharakter, und nicht zuletzt ihrem Einsatz für den deutschen Whisky – von einer Expertenjury bewertet wird. Das Besondere daran: Die genauen Kriterien sollen durch ein öffentliches Voting ermittelt werden. Zusätzlich wird der beste deutsche Single Malt, Rye und Grain Whisky in der bislang größten Blindverkostung deutscher Whiskys ermittelt. Nach gewohntem Ranking gekürt werden die beste deutsche Whisky Bar und der beste deutsche Whisky Shop. Insgesamt werden damit Awards in sechs Kategorien vergeben.

Vergabe beim Festival des Deutschen Whiskys

Verliehen wird der German Whisky Award beim Festival des Deutschen Whiskys, das im Jahr 2024 vom 3. bis 4. Mai bei der Whiskybrennerei Schraml – Die Steinwald-Brennerei in Erbendorf (Bayern) stattfindet. Die vorab nominierten Kandidaten in den Kategorien Best Whisky Distillery (sieben Nominierte), Best Whisky Bar und Best Whisky Shop (je fünf Nominierte) werden über eine Shortlist in der Neuerscheinung des Whisky Guide Deutschland 2024 bekannt gegeben.

Die Würdigung hat gefehlt

Der VDW hat in den vergangenen zwei Jahren wahrgenommen, dass die vertrauten Whisky Awards in der Kategorie der besten deutschen Whiskybrennereien gefehlt haben. Durch die neue Partnerschaft mit dem jetzt neu – als Buch und Online-Version – aufgestellten Whisky Guide Deutschland wird diese Lücke nun geschlossen:

„Wir freuen uns sehr, mit dem Whisky Guide Deutschland einen erfahrenen und etablierten Partner an unserer Seite zu wissen, der von Anfang an die deutsche Whiskygeschichte im Auge hatte. Die Leistungen der deutschen Whiskybrenner waren in den letzten Jahren immens und wir freuen uns, dass diese Ambitionen eine solche Würdigung erfahren werden“,

sagte Michaela Habbel, Präsidentin des VDW.

Auch für den früheren Whisky Guide seien die Awards schon immer ein wichtiges Gelenkstück zur Würdigung der besten Whiskyadressen in Deutschland gewesen. Umso mehr freut sich Herausgeber Tacke über die neue Partnerschaft:

„Der VDW war von Anfang an unser Wunschpartner“, so Tacke. Offen sei jetzt nur noch ein Award für das Lebenswerk einer Person auf Basis einer „The Excellence of Whisky“-Initiative: „Hier denken wir noch über die richtige Lösung nach. Wir wünschen uns dafür gern einen dritten, möglichst internationalen Partner.“