PR: Whisky Guide Deutschland 2021

Auch in diesem Jahr erscheint wieder, wie Medienbotschaft Verlag und Events GmbH in ihrer Presseausseundung mitteil, der Whisky Guide Deutschland. Die 14. Auflage umfasst diesmal über 500 Seiten. Der Whisky Guide Deutschland ist regulär in gut sortierten Fachgeschäften wie auch per Bestellung direkt beim Verlag unter www.medienbotschaft.com erhältlich und kostet 19,90 Euro.

Hier alle weiteren Infos rund um den Whisky Guide Deutschland 2021:

Whisky Guide Deutschland 2021

Das Jahrbuch einer einzigartigen Liebhaberei

Der neue Whisky Guide Deutschland ist da. Das Standardwerk erscheint bereits in der 14. Auflage. Jährlich aktualisiert ist das über 500 Seiten umfassende Buch ein allseits begehrter Ratgeber, der „wohl zu den wichtigsten Publikationen zum Thema Whisky in deutscher Sprache“ gehört, wie Gerald Erdrich, Präsident der deutschen Sektion der „Keeper of the Quaich“, nicht zum ersten Mal betont. Und „obwohl das Jahr 2020 für viele von uns sicherlich eine immense Herausforderung darstellte, präsentiert sich die Whiskyszene unseres Landes viel robuster als erwartet“, schickt der Autor des Guides, Heinfried Tacke, sichtlich erleichtert hinterher.

Insofern ist die Neuauflage des Whisky Guides Deutschland 2021 auch ein Zeichen der Hoffnung und Ermunterung. „Ganz ehrlich. Im Frühjahr waren die Zweifel schon sehr groß, ob das Buch in diesem Jahr überhaupt erscheinen kann. Umso mehr sind wir jetzt alle sehr froh, dass es allen widrigen Umständen zum Trotz dennoch zu einer Neuauflage kommen konnte“, so der Autor und er ergänzt, „ … ich bin mir ganz sicher, die Leser werden dies merken: In dem Guide steckt in diesem Jahr einfach noch mehr Konzentration und Hingabe als je zuvor. Schwierige Zeiten fordern zwar ihren Tribut, bringen aber gerade deswegen auch die Qualität und tatsächliche Substanz von etwas noch deutlicher zum Vorschein. Und das spürt man auf jeder Seite des Guides.“

Erneut leistet der Guide derart wieder wertvolle Lotsendienste zu allem, was die heimische Whiskywelt auszeichnet und spannend macht. Wie ein Seismograph hat das Buch das Ohr am Geschehen der besten Whisky-Adressen in Deutschland, bereitet die wichtigsten Entwicklungen und Trends in der globalen Whiskywelt auf und spart auch sonst nicht mit Tipps und Ratschlägen für eine Liebhaberei, die ihresgleichen sucht. Frisch aufgenommen wurde zudem ein neues Kapitel unter dem Titel „Whisky Wissen“, das auf bislang ungekannte Weise mit chemischem Wissen viele neue Einsichten ins Mysterium Whisky liefert. „Auch das wird sicher als ein ganz eigenes Schmuckstück in unserer neuen Ausgabe wahrgenommen werden“, ist sich der Guide-Autor über diesen umfangreichen Gastbeitrag von Dr. Heinz Weinberger sicher.

Heinfried Tacke

Whisky Guide Deutschland 2021

Wegemarken zum grenzenlosen Genuss

Medienbotschaft Verlag & Events GmbH

Tägerwilen (CH) 2020

504 Seiten

ISBN: 978-3-9525178-2-6

Preis: 19,90 Euro