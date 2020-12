Neu bei Kirsch Import: ElsBurn Cosy Winter VI lädt zu gemütlichen Genussmomenten ein

Eine ganz besondere Empfehlung zum diesjährigen Weihnachtsfest stellt Kirsch Import in seinem heutigen Schreiben vor: ElsBurn Cosy Winter VI.

Die diesjährige Auflage des Hercynian Single Malt ist exklusiv abgefüllt für Kirsch Import und reifte in einer Kombination aus Süd- und Süßweinfässern. Malaga-, Sherry- und Ruby-Portweinfässer wählten die Harzer Brenner für ihren Winter-Whisky aus.

Hier alle weiteren Infos zum ElsBurn Cosy Winter VI:

Der Dram zu Wham und Weihnachten: ElsBurn Cosy Winter VI lädt zu gemütlichen Genussmomenten ein

Last Christmas, we gave you a dram…

Und das tun wir auch in diesem Jahr wieder: Exklusiv abgefüllt für die Kunden von Kirsch Import steht der ElsBurn Cosy Winter VI in den Startlöchern. Die diesjährige Auflage des Hercynian Single Malt ist der flüssige Ersatz für den Weihnachtsmarktbesuch. Mit Rauchschinken und malziger Süße, Würze und Rosinen sowie dunkler Schokolade und Mandeln erinnert das Geschmacksprofil des winterlichen Drams an den herrlichen Moment des Eintretens in den warmen Lichtkegel einer Weihnachtsmarkthütte, die mit köstlichen Gerüchen lockt.

Cosy Winter verströmt Gemütlichkeit – ganz wie der Name verspricht. Für den warmen Bernsteinton der sechsten Abfüllung der Reihe ist eine meisterliche Kombination aus Süd- und Süßweinfässern verantwortlich. Malaga-, Sherry- und Ruby-Portweinfässer wählten die Harzer Brenner für ihren Winter-Whisky aus. Für Lagerfeuer-Feeling haben sie diese mit „gently woodsmoked“, also leicht rauchigem Hercynian Single Malt befüllt. Der Dram für die kalte Jahreszeit wurde in natürlicher Form – ohne Färbung und Kühlfiltration – sowie in aromatischer Fassstärke von 52,2% vol. in genau 1.000 Flaschen abgefüllt.

ElsBurn Cosy Winter VI – 2020 Release

Hercynian Single malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Whisky

Fass-Typen: First Fill Malaga Casks, First Fill Sherry Cask, First Fill Ruby Port Casks

1.000 Flaschen

52,2% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

UVP: 79,90 €

Tasting Notes

Nase: Ein Hauch Rauch und das Aroma von Räucherschinken werden durch süße, malzige Noten ausbalanciert.

Gaumen: Kraftvoll und vollmundig mit dunklen Früchten und Rosinen, der Süße von Mandeln und etwas Zuckerwatte. Dazu kommen dunkle Schokolade und leichter, würziger Rauch.

Nachklang: Lang und harmonisch klingt der Whisky mit Frucht, Eichenwürze und Schokolade aus.