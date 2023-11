Kirsch Neuheiten: Lochlea Fallow Edition, ElsBurn Cosy Winter IX, James Eadie x5

Und der Reigen an schönen Neuheiten geht munter weiter: Kirsch Import bringt in den nächsten Tagen die Lochlea Fallow Edition Second Crop, einen neuen ElsBurn und fünf neue Whiskys des unabhängigen Abfüllers James Eadie in den deutschen Handel. Für Sie haben wir jetzt schon die Vorabinfos dazu:

Fruchtig-würziges Finale: Lochlea Fallow Edition aus 100% Sherry Casks

Mit Lochlea ist die schottische Brennereilandschaft um eine unabhängige, familiengeführte Farm Distillery gewachsen. Für den unverkennbaren Stil ihres Single Malts ist nicht nur der ehemalige Laphroaig Distillery Manager und jetzige Lochlea Production Director und Master Blender, John Campbell, verantwortlich. Als eine von nur vier Brennereien Schottlands verwendet Lochlea ausschließlich Gerste aus eigenem Anbau, destilliert und reift ihren Whisky vor Ort.

Die Seasonal Releases zeigen den charakteristischen Lochlea-Stil jedes Jahr auf vier verschiedene Arten und spiegeln dabei, was auf dem Hof im Wechsel der Jahreszeiten geschieht. Die Fallow Edition (Second Crop) erzählt vom Winter, wenn die Felder nach der Erntezeit zur Ruhe kommen.



Für die diesjährige Abfüllung wählte Lochlea nicht nur Oloroso, sondern auch Pedro Ximénez Sherry Casks aus. So entstand ein wunderbar üppiger, winterlicher Dram, der ein völlig neues Geschmacksprofil aufweist. Die Oloroso-Fässer verleihen intensive Noten von Manuka-Honig und hellem Sirup, während die neuen PX-Fässer wärmende Noten von süß-würzigen Ingwerbonbons sowie von gemahlenen Kaffeebohnen beisteuern.

Lochlea Fallow Edition (Second Crop)

Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Casks, First Fill Pedro Ximénez Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Der Dram zu Wham und Weihnachten: Gemütliche Genussmomente mit ElsBurn Cosy Winter IX

Last Christmas, we gave you a dram… Und das tun wir auch in diesem Jahr wieder: der ElsBurn Cosy Winter IX wurde exklusiv für die Kunden von Kirsch Import abgefüllt. Der Original Hercynian Single Malt ist Weihnachtsmarkt in flüssig: Mit Rauchschinken und malziger Süße, Würze und Rosinen sowie dunkler Schokolade und Mandeln erinnert der winterliche Dram sensorisch an weihnachtliche Genuss-Highlights.



Cosy Winter verströmt Gemütlichkeit – ganz wie der Name verspricht. Für das warme Rotbraun der neunten Exklusivabfüllung ist eine Kombination aus Likör- und Süßweinfässern verantwortlich. Erstbefüllte Malaga-, Moscatel-, Marsala-, und Sherryfässer wählten die Harzer Brenner für ihren Winterwhisky aus.



Für Lagerfeuer-Feeling haben sie diese mit „gently woodsmoked“, also leicht rauchigem Hercynian Single Malt befüllt. Der Dram für die kalte Jahreszeit wurde in natürlicher Form – ohne Färbung und Kühlfiltration – sowie in aromatischer Stärke von 53,2% vol. in nur 864 Flaschen gebracht.

ElsBurn Cosy Winter IX – 2023 Release

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Malaga Casks, First Fill Moscatel Casks, First Fill Marsala Casks, First Fill Sherry Casks

864 Flaschen

53,2% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Handverlesen & liebevoll illustriert: Unabhängige Whisky-Perspektiven von James Eadie

James Eadie (1827-1904), Selfmademan, schottischer Brauer und Besitzer von über 200 Pubs, legte den Grundstein für den legendären Blended Scotch Whisky Trade Mark X. Mit der Marke James Eadie rekonstruierte sein Ur-Urenkel nicht nur den Verkaufsschlager der Viktorianischen Ära, sondern begründete zudem einen unabhängigen Abfüllbetrieb. Die Whiskys aus allen Regionen Schottlands kommen als Cask Finish, Single Cask oder Small Batch Releases zu Genießern – in natürlicher Farbe, ohne Kühlfiltrierung, in sehr begrenzten Mengen und abwechslungsreichem Design.



Dem Single Cask Benriach 2010/2023 aus der experimentierfreudigen Speyside-Brennerei sowie dem sahnigen Highlander Teaninich 2010/2023 gönnte James Eadie jeweils ein vollmundiges Finish in einem Marsala Hogshead. Der leichte, fruchtige Royal Brackla 2013/2023 verbrachte dagegen eine Dekade im Re-Charred Hogshead.



Mit seinen Small-Batch-Abfüllungen lädt der unabhängige Abfüller zum Teilen ein – und lässt sich für die liebevoll illustrierten Etiketten von den zahlreichen Pubs inspirieren, die zum Brauerei-Imperium des James Eadie zählten. The Beehive Inn aus Derby steht Pate für den hochgeschätzen Single Malt Tomatin 8 y.o. Den milden Linkwood 10 y.o. zieren Füchse – angelehnt an The Fox Inn aus Foxford.

Benriach 2010/2023 – Marsala Cask Finish

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



13 Jahre

Dest. 04/05/2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill European Oak Marsala Hogshead (Finish)

Fassnr. 354549

302 Flaschen (insgesamt)

59,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Teaninich 2010/2023 – Marsala Cask Finish

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



13 Jahre

Dest. 18/02/2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill European Oak Marsala Hogshead (Finish)

Fassnr. 358025

319 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Royal Brackla 2013/2023

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest. 13/03/2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Re-Charred Hogshead

Fassnr. 302358

285 Flaschen (insgesamt)

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tomatin 8 y.o.

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky



8 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Re-Charred & First Fill Bourbon Hogsheads

Fassnr. 300055, 300612, 300617

1.205 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 10 y.o.

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Re-Charred Hogsheads

Fassnr. 301855, 313669-313671

1.291 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt