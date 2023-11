Simple Sample bringt erstes LIDL Whisky Live-Tasting – 12-45 Jahre alt – 29.11.2023 

Dass LIDL immer wieder einmal preiswerte und dabei lange gereifte Malts anbietet (Abrachan, The Targe, Glenalba & Ben Bracken), hat sich mittlerweile schon herumgesprochen. Aber, um es in der Sprache der Whiskygruppen auf Facebook und sonstwo zu sagen: Können die was?

Davon können Sie sich jetzt in einem neuen Live-Tasting von Simple Sample selbst ein Bild machen – und so günstig wie die Preise bei LIDL sind auch die Sets mit je sechs Abfüllungen diesmal. Lesen Sie hier mehr:

LIDL Whisky Live-Tasting – 12-45 Jahre alt – 29.11.2023

Simple Sample führt in Kooperation mit LIDL Deutschland das erste, offizielle Whisky Onlinetasting von LIDL überhaupt durch!

LIDL fiel in der Vergangenheit oft auf mit Whiskys in extrem hohen Altersstufen zu unfaßbar günstigen Preisen; und genau da möchte Simple Sample anknüpfen und präsentiert euch ein Lineup welches es wirklich in sich hat.

Enthalten sind Abfüllungen einmal quer durchs Whiskysortiment von LIDL der Marken Abrachan, The Targe, Glenalba & Ben Bracken.

Es sind 6 Whiskys im Set – 12 Jahre, 15 Jahre, 18 Jahre, 30 Jahre, 30 Jahre und 45 Jahre.

Und der Preis bleibt trotzdem angenehm niedrig.

Ihr könnt hier frei entscheiden zwischen einer 2cl oder einer 5cl Variante – die Reihenfolge der Verkostung wird bis zum Tasting geheimgehalten.



Im Detail werden folgende Abfüllungen verkostet:

◾ The Targe 12 Jahre – Highland Single Grain Scotch Whisky – 40,0%vol.

◾ Abrachan 15 Jahre – Double Cask Matured – Blended Malt Scotch Whisky – 45,0%vol.

◾​​​​​​​ Ben Bracken 18 Jahre – Islay Single Malt Scotch Whisky – 46,0%vol.

◾​​​​​​​ Ben Bracken 30 Jahre – Speyside Single Malt Scotch Whisky – 41,9%vol.

◾​​​​​​​ Glenalba 30 Jahre – PX Sherry Cask Finish – Blended Scotch Whisky – 41,4%vol.

◾​​​​​​​ Glenalba 45 Jahre – Blended Scotch Whisky – 41,0%vol.

Das Tasting findet am 29.11.2023 um 20:00 Uhr auf YouTube statt – einen entsprechenden Link bekommen alle Käufer rechtzeitig per Mail zugeschickt.

Dabei sein könnt ihr für schlanke 24,90€ (6x2cl) bzw. 49,90€ (6x5cl).

Hier geht es direkt zum Shop

Olli & Steffen freuen sich wie immer über jeden einzelnen Teilnehmer!