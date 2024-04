Neu bei Kirsch Import: Signatory Small Batch Edition, Compass Box Celestial und Mr. George Legacy Third + Fourth Edition

Auch an diesem Dienstag dürfen wir Sie wieder über einige Neuheiten informieren, die über Kirsch Import in den Handel kommen. Neben dem vier Abfüllungen aus der Small Batch Edition von Signatory Vintage ist dies noch Compass Box Celestial, die letzte Veröffentlichung des Extinct Blends Quartet.

Und ebenfalls über Kirsch Import erhältlich: Mr. George Legacy – Third Edition und Mr. George Legacy – Fourth Edition aus dem Hause Gordon & MacPhail.

Hier alle Infos und Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sherry, Sherry, Signatory: Neue Small-Batch-Erlebnisse entdecken

Von Islay über die Highlands in die Speyside: Neue Editionen unserer Small Batch Reihe führen quer durch Schottlands beliebteste Whiskyregionen. Von Kirsch Import exklusiv für den deutschen Markt entworfen, basiert die Serie auf Fässern, die wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Signatory Vintage auswählen. Die unverfälschten Erlebnisse sorgen bei erhöhter Trinkstärke von 48,2% vol. für vollmundigen Genuss – üppige Fruchtnoten aus Oloroso Sherry Casks inklusive.

Vier Abfüllungen werfen in dieser Woche neue Perspektiven auf schottische Brennereien. In einer einsamen Bucht im Norden der Insel Islay destilliert, kommt der Bunnahabhain 2012/2023 in der Small Batch Edition #7 mit Noten von Feigen und gesalzenen Nüssen zu Fans der Region. Die #12, der Caol Ila 2013/2023, sendet hingegen von Islays Ostküste kräftige Rauchzeichen, die sich mit dunklen sowie Trockenfrüchten vereinen.



Eine leichte, ausgewogene Basis mit Honignoten wird im Small Batch #10, dem Aberfeldy 2013/2023, um Noten wie Himbeermarmelade und Nusskuchen ergänzt. Wer intensive Fruchtnoten bevorzugt, liegt mit dem Aberlour 2012/2023 in der Small Batch Edition #9 richtig.

Bunnahabhain 2012/2023

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #7

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2023 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #12

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aberfeldy 2013/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #10

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aberlour 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #9

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Durch Wolken aus Rauch fliegen: Compass Box komplettiert mit Celestial das Extinct Blends Quartet

Nach der Erkundung lebendiger Metropolen mit Metropolis hebt Compass Box jetzt mit Celestial, der letzten Veröffentlichung des Extinct Blends Quartet, in den Himmel ab. Mit der luxuriösen Abfüllungsreihe interpretiert Compass Box vier der beliebtesten Blended Scotches aus vergangenen Zeiten neu und greift dabei auf einige seiner seltensten und originellsten Whiskybestände zurück.

Celestial zeigt, welche Höhen man mit den besten Verbindungen von schottischen Malt- und Grain-Whiskys erreichen kann. Er ist von einem Whisky aus den 1960er Jahren inspiriert, den sowohl ein extravagantes Profil als auch ein Pferdethema auszeichnen und der sich gleich Pegasus in den Geschmackshimmel erhebt. Gegründet von einem der ursprünglichen „Whisky Barons“ und mit starken historischen Verbindungen zu einer Brennerei auf Islay und einer in der Speyside, sind Abfüllungen der Marke aus den 1950er und 1960er Jahren sehr begehrt.

Der Blended Scotch Celestial ist der torfigste und komplexeste Whisky des Quartetts, mit einer Geschmackstiefe und Reife, die zum Markenzeichen der Serie geworden ist. Dabei treffen schwerer Lagerfeuer- und Küstenrauch von Ardbeg und Caol Ila auf eine ingwerartige Fülle, Vanille, gegrillte Äpfel und gekochte tropische Früchte, unter anderem aus den Brennereien Glen Elgin, Pulteney und Port Dundas.

Celestial – The Extinct Blends Quartet

Compass Box Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Blended Scotch Parcel (18,2%), Ardbeg Single Malt (16,9%), Port Dundas Single Grain (15,5%), Cameronbridge Single Grain (13,2%), Pulteney Single Malt (14,8%), Caol Ila Single Malt (11,5%), Highland Malt Blend (4,5%), Glen Elgin Single Malt (3,3%), Blended Malt Parcel (2,1%)

5.532 Flaschen (insgesamt)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

„Just perfect” & „utterly brilliant whisky“: Flüssige Schätze von Gordon & MacPhail

Als der vielleicht bekannteste unabhängige Abfüller Schottlands verfolgt Gordon & MacPhail seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Wie gut das dem Familienunternehmen gelingt, bestätigte jüngst einmal mehr Serge Valentin von whiskyfun.com: „To be honest, with very old whiskies, we tend to forgive certain small faults but here, there is strictly nothing to forgive, everything is just perfect.”

Diese Ehrung und mit ihr verbundene, stolze 95 Punkte gelten dem Glen Grant 1958/2023. 65 Jahre lang reifte die Mr. George Legacy – Fourth Edition in einem First Fill Sherry Butt, aus dem sie mit noch immer erstaunlich kräftigen 56,5% vol. Cask Strength abgefüllt wurde. Die Rarität ist eine Hommage an Mr. George Urquhart aus der zweiten Generation der Inhaberfamilie, dessen Leitprinzipien nach wie vor das Herzstück von Gordon & MacPhail bilden.

Das gilt auch für den Glen Grant 1959/2022 – Mr. George Legacy – Third Edition. Der edle Speyside Single Malt stammt aus dem letzten Fass des Jahrgangs im Bestand von Gordon & MacPhail, ebenfalls ein Sherry Butt. Sein komplexes Profil aus herbstlichen Gewürzen, Bienenwachspolitur und Himbeeren hält Serge Valentin für „[…] glorious. Not a matter of respect and deference at all, it’s just utterly brilliant whisky indeed.” Das Ergebnis: 93 Punkte.

Glen Grant 1958/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mr. George Legacy – Fourth Edition

65 Jahre

Dest. 23/10/1958

Abgef. 01/11/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 3818

379 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Grant 1959/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mr. George Legacy – Third Edition

63 Jahre

Dest. 15/10/1959

Abgef. 02/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 3665

368 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert