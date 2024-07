Neu bei Kirsch Import: Single-Party bei Signatory, Elements of Islay – Fireside und Fielden Rye Whisky

Nicht nur die zwei Abfüllungen aus der Contarst-Reihe der Speyside -Brennerei Benromach sind in dieser Woche neu im Portfolio von Kirsch Import. Diese beiden Bottlings werden ergänzt durch zwei Einzelfass-Abfüllung aus dem Hause Signatory Vintage, Elements of Islay – Fireside 2024 und dem Fielden Rye Whisky.

Hier alle weiteren Infos, so wie diese von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Single-Party bei Signatory: Exklusive Einzelfässer aus den Highlands

Seit 1988 verschafft Andrew Symington mit Signatory Vintage anspruchsvollen Genießern Zugang zu Drams, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für die Blend-Industrie produzieren – wie Teaninich.

Abfüllungen der großen Highland-Brennerei sind rar gesät. 266 Flaschen befüllt mit dem fassstarken Teaninich 2008/2024 gibt es jetzt exklusiv für den deutschen Markt zu ergattern. Das Single Cask reifte 15 Jahre lang im klassischen Bourbonfass.



Der Blair Athol 2014/2024 stammt aus der Nachbarschaft von Signatory Vintage im Highland-Örtchen Pitlochry. Seine neun Jahre verbrachte der voluminöse Single Malt vollständig in einem First Fill Oloroso Sherry Butt und ist mit 658 Flaschen für Kirsch-Kunden gerüstet.

Teaninich 2008/2024

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 09/10/2008

Abgef. 01/05/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. 715736

266 Flaschen

59,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2014/2024

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 02/10/2014

Abgef. 02/05/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 9

658 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Kaminfeuerrauch mit roten Früchten & Orangen: Elements of Islay trotzt den Elementen

Für Elements of Islay wählt der unabhängige Abfüller Elixir Distillers Whiskys verschiedener aktiver sowie teils inaktiver Islay-Brennereien aus. Ihre köstlichen Elementarteilchen komponieren die Abfüller aus Fässern unterschiedlichen Alters und zum Teil unterschiedlicher Destillerien. Das Ziel: die volle Bandbreite der insularen Malt Whiskys mit ihrem medizinischen, torfigen und maritimen Charakter abbilden.

Der Elements of Islay – Fireside 2024 ist ein Blended Malt aus zwei Brennereien an der Nordküste Islays, der in stark ausgebrannten Hogsheads, Oloroso Sherry Hogsheads aus amerikanischer und Oloroso Sherry Butts aus europäischer Eiche reifte. Sein kräftiges Profil aus Kaminfeuerrauch mit satten roten Früchten und kandierten Orangen ist inspiriert von der heimeligen Vorstellung, mit Freunden einen rauchigen Dram am Kamin zu genießen, nachdem man von einem Regenschauer auf Islay überrascht wurde.

Elements of Islay – Fireside 2024

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Limited Release

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Re-charred Hogsheads, Oloroso Sherry Hogsheads, Oloroso Sherry Butts

54,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Fielden erweckt Felder zum Leben: Buttriger Rye Whisky aus Urgetreide

Fielden (zuvor bekannt als The Oxford Artisan Distillery) ist englischer Whisky, der die Landwirtschaft verändert. Anders als der Großteil an Brennereien arbeitet Fielden mit ausgewählten Betrieben zusammen, die Englands Felder wieder zum Leben erwecken. Wie? Indem sie alte Getreidesorten anbauen, die dort vor Jahrhunderten wuchsen. In Feldern mit Klee, einem natürlichen Dünger, der die Gesundheit des Bodens erhält, wird das Getreide groß und stark – für Whisky voller Geschmack.

Der Fielden Rye Whisky ist das erste Kernprodukt der Brennerei. Er basiert auf Roggen- und Gerstenmalz sowie ungemälztem Roggen und Weizen. Nach Destillation in einer Kombination aus Pot und Column Stills reift er in amerikanischen Eichen- und Weinfässern. Das Ergebnis: schmeckt seidenweich nach warmem Blätterteiggebäck, Butter und Karamell.

Für die urige Mission hat Fielden keine Mühen gescheut. Der Rye wird in eine neue Flasche mit hochwertiger Ausstattung gefüllt. Das folierte, geprägte Getreidemotiv des Etiketts setzt sich dabei auf dem aufwendig individualisierten Kupferdeckel des Korkens aus Mikrogranulat und Aktivkohle fort.

Fielden Rye Whisky

Whisky of England

Herkunft: England

Fasstyp: American Oak Casks, Wine Casks

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert