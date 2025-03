Bühne frei für den zweiten der insgesamt fünf Akte der The Macbeth Collection. Im vergangenen Monat kündigte sich bereits das Erscheinen der nächsten acht Abfüllungen dieser Kollektion an. Heute stellt uns Kirsch Import die neuen Bottlings vor. Also: Vorhang auf für Lord Macduff, Lennox, Ross, Young Siward, der Second Witch und dem Second Murderer sowie für Servant und Soldier:

Bühne frei für Charakterdarsteller: Macbeth Whisky Collection führt zweiten Akt auf

Stuhr, 18.03.2025 In der Welt des schottischen Whiskys finden sich Parallelen zu Shakespeare. Davon jedenfalls ist Lexi Livingstone Burgess überzeugt. Gemeinsam mit den Elixir Distillers öffnet der renommierte Whiskydesigner nun den Vorhang für den zweiten Akt der Macbeth Collection. Ein streng auf 100 Flaschen limitierter Bunnahabhain 45 y.o. führt das Ensemble an.

Allianzen und gemeinsame Anstrengungen, die auf rücksichtslosen Ehrgeiz und knallharte Machtkämpfe treffen: In der schottischen Whiskybranche geht es zu wie bei Macbeth, erkannte Lexi Livingstone Burgess und legte damit den Grundstein für die Dramaturgie einer beeindruckenden Whiskysammlung. Gemeinsam mit den Elixir Distillers besetzte der Gründer von Livingstone und dem Burgess Studio, bekannt für kreative Designarbeit im Bereich Scotch, die fantastischen Charaktere der Shakespeare-Tragödie mit Whiskys.



Von alten Einzelfässern über aussagekräftige Malt und Grain Whiskys bis zu Raritäten aus geschlossenen Brennereien: 42 individuelle Charaktere wird die Macbeth Collection insgesamt in fünf Akten auf die Whisky-Bühne bringen. Diese bestehen wiederum aus sechs Serien namens The Leads (fünf majestätische Malts), The Thanes (zwölf noble Malts), The Ghosts (sechs „Ghost Distilleries“), The Witches (drei Malts und ein Blend), The Murderers (vier Insel-Malts) und The Household (zehn charaktervolle Whiskys).

Jede der limitierten Abfüllungen wird von dem etablierten Künstler Sir Quentin Blake mit der entsprechenden Figur illustriert und mit Verkostungsnotizen versehen, die Whisky-Autor Dave Broom in lyrische Prosa verpackt hat.

The Leads

Die Whiskys der Serien werden gemischt in drei jährlichen Akten bis 2025 veröffentlicht. Act One markierte im Mai vor zwei Jahren mit neun Abfüllungen den Start. Die Führung übernahm dabei der auf 100 Flaschen limitierte und 56 Jahre alte Glen Grant (King Duncan) 1965/2022 aus der Serie The Leads.

Im zweiten Akt übernimmt der Bunnahabhain 45 y.o. (Lord Macduff) aus der Serie The Leads die Hauptrolle. Erneut auf 100 Flaschen limitiert führt er geschmacklich zurück in eine Zeit, als Bunnahabhain Noten von Obstgartenfrüchten und Gerstenzucker produzierte – maritim, aber ohne Rauch.

The Thanes

The Thanes sind dreifach mit Whiskys aus Bourbonfässern vertreten. Mit floralen und zarten Fruchtnoten ist der Glentauchers 27 y.o. (Lennox) von Leichtigkeit geprägt – im starken Kontrast zum Ben Nevis 28 y.o. (Ross), einem öligen, fruchtbetonten Single Malt. Der Highland Park 18 y.o. (Young Siward) verkörpert mit Heidekraut und Honig, aber auch Geißblatt und Ingwer das verheißungsvolle Potenzial seines literarischen Vorbilds.

The Witches & The Murderers

Für die Serien The Witches und The Murderers fiel die Wahl erneut auf stark getorfte Malts wie den Unknown Islay 26 y.o. (Second Witch). Von Islays Südküste stammend, ergänzt er medizinische Noten um Kohlenrauch, üppige Vanille und dunkle Trockenfrüchte. Markanter Torfrauch wird im öligen Isle of Jura 17 y.o. (Second Murderer) durch Sandelholz und krautige Anklänge aus Oloroso Sherry Hogsheads gebändigt.

The Household

Vollständig in First Fill Bourbon Barrels gereift, wird der Clynelish 14 y.o. (Servant) seiner Rolle als Diener des guten Geschmacks gerecht, wobei Buttertoffee und die Textur von Kerzenwachs durch Ingwer und geröstete Vanille unterstützt werden. The Household ist zudem vom Benrinnes 12 y.o. (Soldier) vertreten, der seinem Shakespeare-Charakter wuchtige Kraft verleiht, ergänzt um Schichten von Johannisbeeren und getrocknetem Oregano.

Bunnahabhain 45 y.o. (Lord Macduff) – The Leads

Islay Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Islay

Alter: 45 Jahre

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Abgefüllte Flaschen: 100 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 40,8% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 2.390,00 Euro

Glentauchers 27 y.o. (Lennox) – The Thanes

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Speyside

Alter: 27 Jahre

Fasstyp: Refill Bourbon Barrels

Abgefüllte Flaschen: 300 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 424,90 Euro

Ben Nevis 28 y.o. (Ross) – The Thanes

Highland Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Highlands

Alter: 28 Jahre

Fasstyp: Refill Hogsheads

Abgefüllte Flaschen: 850 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 50,4% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 564,90 Euro

Highland Park 18 y.o. (Young Siward) – The Thanes

Island Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Inseln

Alter: 18 Jahre

Fasstyp: Refill Hogsheads

Abgefüllte Flaschen: 650 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 50,8% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 249,90 Euro

Unknown Islay 26 y.o. (Second Witch) – The Witches – Peated

Islay Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Islay

Alter: 26 Jahre

Fasstypen: Oloroso Sherry Butt, First Fill Bourbon Barrel

Abgefüllte Flaschen: 750 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 49,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 799,90 Euro

Isle of Jura 17 y.o. (Second Murderer) – The Murderers – Peated

Island Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Inseln

Alter: 17 Jahre

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogsheads

Abgefüllte Flaschen: 1.200 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 48,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 134,90 Euro

Clynelish 14 y.o. (Servant) – The Household

Highland Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Highlands

Alter: 14 Jahre

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

Abgefüllte Flaschen: 1.600 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 55,1% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 149,90Euro

Benrinnes 12 y.o. (Soldier) – The Household

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act Two

Herkunft: Schottland, Speyside

Alter: 12 Jahre

Fasstyp: Refill Sherry Butts

Abgefüllte Flaschen: 2.400 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 53,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 84,90 Euro

Über Elixir Distillers

Elixir Distillers kreiert, vermählt und füllt feine Spirituosen ab und exportiert diese in mehr als 20 internationale Märkte. Das in London ansässige Unternehmen der Gründerbrüder und Inhaber Sukhinder and Rajbir Singh ist spezialisiert auf Whisky, aber auch Rum und Tequila. Die wichtigsten Marken sind Port Askaig, Elements of Islay, Single Malts of Scotland, Black Tot Rum und Highland Nectar. Überdies sind mehrere andere Marken in der Entwicklung und/oder es bestehen weltweite Vertriebsrechte.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.

Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.