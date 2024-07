Wohltätiger Islay Whisky bei Kirsch Import: Blended Malt von Bowmore & Co. für Sea Shepherd

Neues von Kirsch Import und ihrem Engagement für die Meeres-Schutzorganisation Sea Shepherd: Der neue Into the Bleak Islay Blended Malt Scotch Whisky ist ein Teaspooned Islay Blended Malt aus Pedro Ximénez Sherryfässern (als Finish), denen ein Teelöffel Bowmore aus dem Oloroso Sherry Cask beigemengt wurde. Der Whisky, der in Kürze im deutschen Fachhandel erhältlich sein wird und von dem jede Flasche die Organisation Sea Sheperd unterstützt), ist untenstehend mit seiner faszinierenden Entstehungsgeschichte beschrieben:

Wohltätiger Islay Whisky: Blended Malt von Bowmore & Co. für Sea Shepherd

Sie haben es wieder getan – für die Ozeane und den Genuss: Begleitet von Kälte, Regen, Nebel und navigatorischen Herausforderungen schwammen Alex und Nick Ravenhall mit Whisky ausgestattet von einem Ufer zum nächsten.



Wie die Wetterbedingungen vermuten lassen, verschlug es die neuseeländischen Brüder für ihre Spendenaktion nach Schottland: auf die Hebrideninsel Islay. Deren Brennerei-Ikonen Bowmore und Bruichladdich liegen sich an den Rändern des Loch Indaal gegenüber und markierten Start- und Landepunkt für die wohltätigen Freiwasserschwimmer.



Jeder ihrer Schwimmzüge durch die Meeresbucht wurde von Bowmore Single Malt aus Oloroso Sherry Casks begleitet. Auf der anderen Seite wartete ein in Pedro Ximénez Sherry Hogsheads veredelter Islay Single Malt darauf, mit dem Bowmore „teaspooned“ zu werden. Dabei wurde dem „mystery malt“ nur eine einem Teelöffel entsprechende Menge untergemischt.



Welcher der gefeierten Islay Single Malts den Großteil des Blended Malts Into the Bleak ausmacht, darüber dürfen Genießer an dieser Stelle rätseln. Fest steht: Jede verkaufte Flasche der limitierten Abfüllung unterstützt die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd.

Into the Bleak

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Proudly supporting Sea Shepherd

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask & Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt