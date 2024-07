Glengoyne bringt neue White Oak Range auf den Markt

Anfang März tauchten die Etiketten in der TTB-Datenbank auf (wir berichteten), nun hat die Destillerie Glengoyne an der Grenze zwischen Highland und Lowlands seine neue Glengoyne White Oak Range veröffentlicht. Es ist eine Abkehr von der bislang eher sherrylastigen Fasspolitik dort. Besonders Liebhaber von süßen und zitronig frischen Whiskys mit viel Vanille werden mit der Range viel Freude haben.

Glengoyne White Oak ist ein No Age Statement Whisky, der mit 47,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde und aus einer Kombination aus Bourbon- und Virgin Oak Fässern gereift wurde. Seine Tasting Notes:

Noten von Eiche, Zitrusfrüchten, Biskuitkuchen, knackigem roten Apfel, Ingwergewürz und einem Hauch von Veilchen in der Nase. Darauf folgen Noten von Crème Brulee, Fruchtgummibonbons, kandierter Zitrone, Marmeladentörtchen, Ananas aus der Dose, gerösteter Eiche und Karamell am Gaumen. Im Fachhandel in UK kostet die Abfüllung 55 Pfund.

Die zweite Neuerscheinung ist der Glengoyne White Oak 24 Year Old mit selbiger Alkoholstärke, allerdings ist dies eine limitierte Ausgabe und mit 430 Pfund deutlich teurer. Hier sprechen die Tasting Notes von Noten von Vanille, gerösteter Eiche, Zitronenquark, Honig, Pflaumenmarmelade, getrockneter Kokosnuss, gewürztem Apfelgebäck mit Puderzucker und einer Limettenschale in der Nase. Am Gaumen finden sich Noten von Zitrone und Key Lime Pie, Honigwabe, tropischen Früchten, weicher Eiche, Sternanis, Schokolade, Vanille, kandiertem Apfel und Eiche.

John Glass, der Master Blender bei Glengoyne, sagt über die neue Linie:

“Our dedication to the best quality wood imparts itself in every expression from Glengoyne, and the White Oak range is a celebration of exactly that. I love Glengoyne in bourbon wood; the distillery character balances wonderfully with the vanilla, coconut and spice from the casks; so have been eager to create expressions that showcase this style.”