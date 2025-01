Airport-Tasting Nürnberg: Bericht vom exklusiven Whisky-Genuss mit Vorfeldblick (mit Galerie)

Seit einigen Jahren ist Whiskyexperts der offizielle Partner eines besonderen Events am Flughafen Nürnberg: Beim in diesem Jahr 7. Airport-Tasting präsentierte Michael Gradl wieder sechs Whiskys, die nur im Duty Free erhältlich sind. Als weiterer Partner brachte die Destillerie St. Kilian Whisky Nr. 7 nach Nürnberg mit, ein extra für das Tasting in einer Auflage von 60 Flaschen abgefüllter Whisky aus dem spanischen Orangenweinfass, den Markenbotschafter Christian B. Albietz zum Abschluss der Veranstaltung, die wie immer auch ein eigenes Menü umfasste, präsentierte. Mit 120 Gästen war die Veranstaltung restlos ausverkauft.

Bevor wir die offizielle Presseinfo zur Veranstaltung bringen, hier noch unser Eindruck von den am Event verkosteten Whiskys. Hier zunächst einmal die Verkostungsreihenfolge der Duty Free Exclusive Whiskys:

Glengoyne 10yo

10yo Glendronach 10yo

10yo Bruichladdich The Classic Laddie Sherry Edition

The Classic Laddie Sherry Edition Bruichladdich 21yo

21yo Old Pulteney 16yo

16yo Ardbeg Smoketrails Cote Rotie Edition

Smoketrails Cote Rotie Edition St. Kilian Airport Tasting Edition ex Vino de Naranja

Unser subjektiver Eindruck an diesem Abend: Der Glengoyne und der Glendronach waren einfache, aber schöne Whiskys, die gut in den Abend einführten. Beide ließen den Hausstil der Brennereien gut erkennen, wobei persönlich der Glengoyne etwas die Nase vorne hatte.

Der Bruichladdich The Classic Laddie Sherry Edition war eines der Highlights des Abends und vermochte subjektiv den 21 Jahre alten Bruichladdich durch seine Lebendigkeit und die schöne Harmonie zwischen Sherrynoten und Laddie-Style noch zu toppen.

Der Old Pulteney 16yo gefiel durch die Bank durch seine gehaltvollen Aromen und seine perfekte Balance. In unseren Notes hatte er für den Abend die Nase vorne – weil er der kompletteste Whisky von allen war.

Der Ardbeg Smoketrails stammt in der 2024 Edition aus einem Rotweinfass – wer diese Kombination zwischen Rauch und Rotwein-Finish mag, der wird die recht wärmende Art dieser Abfüllung zu schätzen wissen.

Der St. Kilian aus dem Orangenweinfass setzte am Ende der Veranstaltung nochmals einen lauten Akzent mit seinen 58,7% vol. Alkoholstärke und den kräftigen, süßen Aromen, den ihm das Fass mitgegeben hatte. Spannend, vergnüglich und ein würdiger Abschluss.

Hier nun aber die Pressemitteilung, und danach eine Bildergalerie mit Aufnahmen vom Tasting am Nürnberger Flughafen (Bilder in der Galerie von Daniel Karmann):

Rückblick auf ein erfolgreiches Airport Tasting 2025 – Exklusiver Whisky-Genuss mit Vorfeldblick

Am 26. Januar 2025 fand am Albrecht Dürer Airport Nürnberg das 7. Airport Tasting statt. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer genossen einen unvergesslichen Abend mit exklusivem Whisky und einem spektakulären Vorfeldblick. Whisky-Entertainer Michael Gradl führte die Gäste durch die Verkostung von Travel Retail Exclusive-Whiskys, während das Mövenpick Restaurant mit einem erstklassigen 3-Gänge-Menü für das leibliche Wohl sorgte. Ein Event, das Whisky-Genuss und faszinierende Ausblicke perfekt vereinte.

Edle Tropfen aus dem Duty Free und der fränkischen Destille St. Kilian

Neben den sechs sorgfältig ausgewählten schottischen Whiskys, die die Gäste durch Michael Gradl verkosteten, gab es an diesem Abend ein ganz besonderes Highlight: Ein exklusiver Whisky, speziell für den Albrecht Dürer Airport Nürnberg von der fränkischen Destille St. Kilian abgefüllt. Dieser einzigartige Tropfen wurde den Gästen als siebter Whisky zur Verkostung gereicht. Ein wahres Highlight für die Teilnehmer, die die Gelegenheit hatten, diesen besonderen Whisky zu probieren und ihn an diesem Abend zu erwerben – ein absolutes Muss für Whisky-Liebhaber und Sammler. Einige wenige Flaschen sind auch für jene, die an diesem Abend nicht dabei sein konnten, im Online Shop des Flughafen Nürnberg zu erstehen.

Whisky-Experte Michael Gradl führte mit Charme und Humor durch den Abend

Der fränkische Whisky-Experte Michael Gradl teilte mit viel Charme und Humor spannende Informationen über die exklusiven Whiskys, die nur im Duty Free-Shop erhältlich sind. Auf unterhaltsame Weise erzählte er Anekdoten rund ums „Wasser des Lebens“ und nahm die Gäste mit auf eine lebendige Reise durch die Welt des schottischen Whiskys. Dabei erhielten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Herstellung der edlen Tropfen.

Währenddessen verwöhnte das Mövenpick-Team die Gäste mit köstlicher Maishähnchenbrust und weiteren Delikatessen, sodass alle in den Genuss eines exzellenten 3-Gänge-Menüs kamen. In dieser besonderen Atmosphäre konnten die Besucher die einzigartige Aussicht auf das Flughafen-Vorfeld genießen und einen unvergesslichen Abend erleben.

Die Veranstaltung war, wie in den vergangenen Jahren, ein voller Erfolg. Eindrücke vom Airport Tasting 2023 finden Sie hier.