Serge verkostet: Blended Malts

Wenn es einen Vorteil hat, dass die Preise von Single Malts in den letzten Jahren so stark gestiegen sind, dann ist es vielleicht der, dass Whiskyfreunde öfter wieder zu Blended Malts oder Blends greifen, um die Geldbörse etwas zu entlasten – und dabei entdecken, dass auch in diesen Segmenten schöne Whiskys zu finden sind.

Sieben dieser Blended Malts, (eigentlich sechs, denn der siebte ist ein nicht näher benannter Single Malt) also Vattings von Single Malts aus verschiedenen Brennereien, verkostet Serge Valentin heute auf seiner Seite, und findet dabei viel Gutes – und auch die Compass Box Abfüllung Crimson Casks, die wir gerade auf Whiskyexperts verlosen, ist dabei und erhält schöne Notes sowie eine Wertung von 82 Punkten.

Sehen wir uns die Verkostung also einmal in unserer Tabelle an – die vollen Notes wie immer hinter unserem Link:

Abfüllung Punkte

Monkey Shoulder ‘Batch 27’ (40%, OB, William Grant & Sons, blended malt, +/-2024) 79 Speyside Blended Malt 12 yo ‘Famille Dupont’ (52.7%, Mossburn, Cask Collaboration Series, calvados finish, 2024) 86 The Bad Na H-Achlaise (46%, Badachro Distillery, Tuscan oak, +/-2024) 88 Ben & Sherry 6 yo (57.1%, Watt Whisky, blended malt, butt, 282 bottles) 86 Crimson Casks (46%, Compass Box, blended malt, 2024) 82 Blended Malt 23 yo 2001/2024 (45.1%, Decadent Drams, Decadent Drinks) 88 Glen Avon 30 yo (40%, Gordon & MacPhail, Avonside, +/-1990) 89

Als Titelbild nehmen wir diesmal eine der drei in dem ersten Blended Malt involvierten Destillerien (Glenfiddich, Balvenie und Kininvie)…

Balvenie. © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen