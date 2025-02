Nur noch diese Woche! Gewinnen Sie jetzt 5 x 1 Flasche Compass Box Crimson Casks – das Erlebnis aus Sherry- und Rotweinfässern!

Unser neuestes Gewinnspiel widmet sich einem Whisky, der in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes ist: Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosen wir fünf Flaschen des ausgezeichneten Compass Box Crimson Casks – ein Geschmackserlebnis für alle, die gehaltvolle und kunstvoll komponierte Blended Malts zu schätzen wissen. Was das Team von Compass Box hier geschaffen hat, erfreut anspruchsvolle Gaumen ebenso wie Menschen, die sich einfach im Genuss verlieren wollen.

Compass Box: Das Blend-Talent aus Schottland

Seit über 20 Jahren räumt Compass Box mit dem Image der Blend-Kategorie auf. Die „Whiskymaker“ setzen auf Perfektionismus und einen Grad an Transparenz, für den sie sich auch schon mal mit der Scotch Whisky Association anlegen. Das Ergebnis? Blends der Extraklasse.

Hochqualitative, teils über viele Jahre gereifte Single Malt und Single Grain Whiskys aus dem eigenen Fasslager in Schottland sind die Basis für vielfach ausgezeichnete Abfüllungen. In mühevoller Kleinarbeit kombiniert, entfalten sie nicht nur Aromen, die ein einzelner Whisky oft nicht erreichen kann. Sie halten auch mit der Komplexität der besten Single Malts mit.

Lang lebe das Interessante: Die neue Core Range

Unter dem Motto „Long Live interesting“ verkörpert sie seit Oktober des vergangenen Jahres das Blend-Talent von Compass Box: eine neue Core Range. Die vier Spitzenqualitäten des Kernsortiments decken zudem alle Stilrichtungen der schottischen Whiskylandschaft ab.

Mit dem fruchtbetonten Orchard House, der die Rolle des Türöffners zur Welt von Compass Box übernimmt, und The Peat Monster, dem torfigen Kraftpaket aus Single Malts zweier Islay-Ikonen gehören etablierte Erlebnisse ebenso dazu wie zwei Neuheiten: den süffigen, süßen Blended Scotch Nectarosity aus unter anderem Single Malt und Grain von Linkwood und Cameronbridge sowie Crimson Casks.

Sherry-Stärke: Compass Box Crimson Casks

Mit der aromatischen Power von Sherryfässern rundet Compass Box die Core Range ab. Die Neuerscheinung Crimson Casks lässt Schokoladenkuchen, Back- und Eichenwürze mit dunklen, marmeladigen Früchten verschmelzen und garniert alles mit Rosinen, Honig und braunem Zucker.

Dafür reift der weder gefärbte noch kühlfiltrierte Blended Malt Whisky in mit Likör- und Rotwein getränkten Butts, Barrels und Hogsheads. Das Ergebnis? Hebt Malts gestandener Destillerien der Speyside und Highlands wie Glen Moray, Benrinnes oder Teaninich auf ein neues Geschmacksniveau. Und: Ist die perfekte Begleitung, um einen Abend ausklingen zu lassen.

Crimson Casks, Compass Box Blended Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter):

Ein üppiges Erlebnis aus Sherry- und Rotweinfässern; tiefe Noten von Schokoladenkuchen, dunklen Früchten und Gewürzen; komponiert aus Glen Moray Single Malt (36,8%), Single Malt aus einer Brennerei nahe Aberlour (35,3%), Benrinnes Single Malt (14,9%), Highland Malt Blend (7,3%), Teaninich Single Malt (6,1%); weder gefärbt noch kühlfiltriert.

