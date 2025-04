Sansibar-Whisky mit Ruhestands Batch für Finest Whisky Berlin

Uwe Wagmüller geht in den wohlverdienten Ruhestand. Der Inhaber des Finest Whisky Berlin, des Whisky-Pub „Union Jack“ und Mitorganisator des „Whiskyherbst Berlin“ realisierte gemeinsam mit dem unabhängigen Abfüller Sansibar-Whisky die Abfüllungen vieler exklusiver Whiskys. Und selbstverständlich begleitet sein Wechsel in den Ruhestand auch ein Retirement Batch. Dieses umfasst fünf Abfüllungen, die auf der Whiskyfair in Limburg vorgestellt und ausgeschenkt werden.

Alle Details zu den Bottlings in den folgenden Infos von Sansibar-Whisky:

Ein Ruhestands Batch für Finest Whisky Berlin

Finest Whisky Berlin ist nun seit über 15 Jahren ein renommierter Fachhändler für hochwertige Whiskys in Berlin. Das Geschäft befindet sich in der Winterfeldtstraße 48 im Stadtteil Schöneberg, in der Nähe des Nollendorfplatzes. Der Inhaber und Raritätensammler Uwe Wagmüller hat zusammen mit dem unabhängigen Abfüller Sansibar-Whisky schon viele exklusive Whiskys abgefüllt. In seinem Whisky-Pub „Union Jack“ in dem bis zu 1200 verschiedene Whisky probiert werden können, finden regelmäßig hochwertige Tastings statt. Auch ist er Mitorganisator der beliebten Messe „Whiskyherbst Berlin“.

Seine letzte Reihe an Abfüllungen erscheint zum wohlverdienten Ruhestand. Sie heben nochmals seine jahrelange Expertise hervor. Das RETIREMENT BATCH wird auf der Whiskyfair in Limburg vorgestellt und im Ausschank sein. Die Flaschenlabel wurden wieder von der schottischen Künstlerin Ronnie Cruwys gestaltet, die für ihre wundervolle „Drawing the Street“ Reihe bekannt ist.

Glen Ord 12 Jahre Retirement Batch

Der Whisky selbst stammt aus der Glen Ord Distillery, einer Destillerie Schottlands mit langer Tradition. Gelegen auf der Halbinsel Black Isle, in den nördlichen Highlands, ist sie bekannt für eher milde Whiskys. Glen Ord Abfüllungen sind eher selten, da der Hauptteil der Brennerei für Blended Whisky der Marke Diageo produziert wird.

Dieser Whisky reifte von 2012 – 2024 in einem Bourbonfass. Ohne Farbstoffe und Kühlfiltration wurden 147 Flaschen mit 51.9% Alkohol abgefüllt.

Farbe: goldgelb

Nase: Orangenlikör, Grand Marnier, Stachelbeere, Zitronengras in Sahnepudding

Mund: Walnuss mit Orangenschale, weißer Pfeffer in Nougathülle, Creme Brûlée plus frischer Zitrussäure

Abgang: langer salziger Riesling, wohltuende Wärme im Magen und angenehmen Holzeinfluss

Bruichladdich 13 Jahre Retirement Batch

Dieser besondere Whisky stammt aus einer der wohl beliebtesten Brennereien Schottlands. „The Laddie Crew“ produziert als eine der wenigen Islay Brennereien sowohl getorfte als auch ungetorfte Whiskys. Bruichladdich kombiniert heute traditionelle Destillierkunst mit fortschrittlichem Zeitgeist und einem Fokus auf lokale Zutaten. Hier werden teils auch die Felder benannt von denen die Gerste der jeweiligen Abfüllungen stammt.

Dieser Bruichladdich reifte von 2011 – 2024 in einem Sherry Hogshead und wurde ohne Farbstoffe und Kühlfiltration in 317 Flaschen mit 53.1% Alkohol abgefüllt.

Farbe: Mahagoni

Nase: gereifter Käse, dunkle Beerenauslese, Rosinen, Minze und graziler Kuhstall

Mund: Zuckerrüben Sirup, pfeffriger Torf, Traubenzucker mit schwerem Sherry

Abgang: ledrige ölige Süße, angekokeltes Tropenholz mit frischem Rauch

Ledaig 15 Jahre Retirement Batch

Die Tobermory Distillery ist die einzige Brennerei auf der schottischen Insel Mull und bekannt für ihre vielseitigen Whiskys. Sie brennt Single Malts unter dem Namen Tobermory und stark getorfte Abfüllungen unter dem Namen Ledaig. Durch die Reifung am Meer bekommen die Fässer eine feine maritime Note. Die Form der Brennblasen gibt dem Whisky ein volles, öliges Mundgefühl.

Dieser kräftige Ledaig reifte von 2009 – 2014 in einem Bourbonfass und wurde ohne Farbstoffe und Kühlfiltration in 281 Flaschen mit 52.8% Alkohol abgefüllt.

Farbe: blassgold

Nase: Schinken, geräucherter Speck, Birne, weißer Pfeffer

Mund: salziger Rauch, frische Riesling Traube, kandierte Melone mit Puderzucker

Abgang: lang, trocknend, weiterhin salziger Rauch

North British 31 Jahre Retirement Batch

Die North British Distillery ist einer der größten und ältesten Hersteller Schottlands von Scotch Grain Whisky. Offizielle Abfüllungen der Brennerei gibt es nicht, vielmehr ist der Whisky ein Bestandteil vieler Blends wie z.B. Famous Grouse, Chivas Regal, und Cutty Sark. So ist es immer wieder ein Genuss, wenn dieser Whisky unabhängig abgefüllt in eine Flasche gelangt. Grain Whisky aus North British ist bekannt für sein mildes, süßes und weiches Aroma.

Dieser edle Whisky reifte lange 31 Jahre von 1993 – 2024 in einem Bourbonfass und wurde ohne Farbstoffe und Kühlfiltration in nur 179 Flaschen mit 48.0% Alkohol abgefüllt.

Farbe: hellgelb

Nase: Minze eingelegt in Menthol, frische Sternfrucht, leichter Anklang von Grapefruit

Mund: kandierte Melone mit Erdbeersahne, helles Holz etwas umrandet mit weißem Pfeffer

Abgang: mittellang, extrem süffige Trockenheit, Ansatz von Kräutern

Indiana Straight Bourbon Whiskey 9 Jahre

Indiana hat eine lange Tradition der Whiskey-Produktion, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Indiana mag nicht das traditionelle Herz des Bourbons sein, aber es spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Whiskey-Landschaft.

Dieser Whiskey durfte von 2015 – 2024 in einem Bourbon Fass reifen und wurde in 212 Flaschen mit 54.8% Alkohol abgefüllt.

Farbe: rotgold

Nase: Meloneneis in Menthol, rote Beerenpunsch

Mund: frische Vanille, Kräutergarten, öliges Leder mit alten Tabakblättern in Rostlaube

Abgang: lang und wärmend, leichter Petrolgeschmack