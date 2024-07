Serge verkostet: Auchentoshan – Distillery Bottling und unabhängige Abfüllung

Zwei Whiskys aus der Lowland-Brennerei Auchentoshan stehen heute bei Serge Valentin auf dem Verkostungsprogramm – und sie könnten nicht unterschiedlicher sein: Die offizielle Abfüllung ist mit einem Sauvignon Blanc Finish versehen, die Abfüllung von Malts of Scotland aus dem Jahr 2020 reifte in Refill Sherry Hogshead.

Auch wenn Serge kein Fans von Weinfinishes ist und die Wertung unter 80 Punkten liegt, so schreibt er, das Schlimmste am Auchentoshan Sauvignon Blanc Finish sei, dass er nicht schlecht sei – er erinnere ihn an einen Hugo Spritz und sei eigentlich eine clevere Art, Whisky darzubieten. Die Sherryfassreifung des zweiten Auchentoshan entspricht dann mehr dem, was er sich von einem Whisky erwartet und erhält auch auf Grund seiner Qualität dementsprechend höhere Punkte.

Hier die übliche Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Auchentoshan ‘Sauvignon Blanc Finish’ (47%, OB, +/-2024) 79 Auchentoshan 2000/2020 (51.5%, Malts of Scotland, refill sherry hogshead, Cask #MOS 20023, 283 bottles) 88

Die Destillerie Auchentoshan. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings