Whiskymax präsentiert neue Releases von Lady of the Glen

Der unabhängige Abfüller Hannah Whisky Merchants mit Sitz an der Dalgety Bay in Schottland hat sich über die Jahre einen herausragenden Ruf erarbeitet – verfügt er doch über exzellente und mehrfach ausgezeichnete Whiskys, die u. a. unter dem Label „Lady of the Glen“ erscheinen.

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden „Outruns“, wie es bei Lady of the Glen heißt, sind nun die Q3 Bottlings beim Deutschlandimporteur Whiskymax aus Mainhausen eingetroffen.

Auchentoshan 16 Jahre – Ruby Port Finish – 55,7% ABV

Gereift in einem Refill-Hogshead und 17 Monate lang in einem First Fill Ex-Ruby-Port-Fass mit, das mit Noten von roter Fruchtsüße beeindruckt.

Cambus 32 Jahre – Oloroso Butt – 47,6% ABV

Dieser immer seltener werdende Single Grain Whisky, der einst von Blendern sehr geschätzt wurde, reifte 32 Jahre lang in einem Ex-Oloroso-Fass, das 1993 geschlossen wurde.

Obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass gut gealterter Single Grain Whisky von unabhängigen Abfüllern abgefüllt wird, ist diese spezielle Abfüllung in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes. Erstens wurde die Cambus-Destillerie 1993 geschlossen, was bedeutet, dass jedes abgefüllte Fass niemals wiederholt werden kann, und zweitens ist eine vollständige Oloroso-Reifung für Grain-Whisky sehr selten.

Caol Ila 11 Jahre – Rivesaltes Finish – 55,4% ABV

Ein torfiges Destillat, das in einem Refill-Hogshead gereift ist und über 2 Jahre in einem Rivesaltes-Fass von Giraud in Segonzac gefinished wurde, was ihm Noten von natürlicher Orangensüße, Mandarine und Fruchtkonfitüre verleiht.

Inchgower 12 Jahre – Oloroso Finish – 59,3% ABV

Die Küstenlage dieser Brennerei verleiht dem wachsartigen und nussigen Destillat eine gewisse Frische. Gereift in einem HHD, bevor er für mehr als 3 Jahre in einem Ex-Oloroso-Fass mit Erstbefüllung aus der Hidalgo-Küferei reifte.

Longmorn 13 Jahre – PX Finish – 58,2% ABV

Ein süßes und fruchtiges Destillat mit Toffeenoten. Er reifte in einem Fass und wurde 17 Monate lang in einem Ex-Pedro Ximenez HHD mit Erstbefüllung gelagert, was ihm Noten von Trockenfrüchten und Gewürzen verleiht.

Strathmill 10 Jahre – Amarone Finish – 58,1% ABV

Ein süßes und fruchtiges Destillat mit deutlichen würzigen und blumigen Noten. Er reifte in einem HHD, bevor er über 5 Jahre lang in einem Ex-Amarone-Weinfass von Veneta Botti gelagert wurde.

St. Bridgets Kirk Batch 3 – 48,5% ABV

Dieser außergewöhnliche Whisky wird auf eine ganz eigene Art und Weise hergestellt, indem Malt-Whiskies aus verschiedenen Brennereien und unterschiedlichen Spirituosenstilen miteinander vermischt werden. Jede Charge ist klein, maßgeschneidert und unterscheidet sich deutlich von der letzten. Er wird in im eigenen Lagerhaus gemischt, vermählt, abgefüllt und von Hand etikettiert, wobei keine künstliche Färbung oder Kältefiltration stattfindet.

Das verwendete Solera-System stammt ursprünglich aus der Sherry- und Portweinindustrie und besteht aus mehreren miteinander verbundenen Fässern. Wenn der Whisky aus dem letzten Fass entnommen wird, wird das erste Fass aufgefüllt. Die eigene Solera besteht aus einem Ex-Fino-Sherry-Viertel-Fass und zwei Ex-Oloroso-Viertel-Fässern. Der Whisky, der durch das System fließt, nimmt neue, tiefere Aromen aus diesen Fässern auf.

