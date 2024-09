Neu bei Kirsch Import: Signatory 100 Proof Exceptional Casks & Symington’s Choice sowie Benromach Single Casks

Über Kirsch Import in den deutschen Handel kommen in den nächsten Tagen sechs neue Abfüllungen aus Schottland, wovon fünf aus der Speyside stammen und ein Bottling aus den Highlands. Aus der Reihe Signatory 100 Proof Exceptional Casks wrden die Bottlings #4, 5# und #6 den Handel erreichen. Germany Exclusive sind die beiden Einzelfässer, die Benromach jeweils in Fasstärke abgefüllt.

Hier alle Details zu den sechs Bottlings, wie wir sie von Kirsch Import rhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Preis-Leistungs- & Kenner-Tipps: Signatory 100 Proof Exceptional Casks & Symington’s Choice

In der Signatory 100 Proof Edition treffen nicht nur hohe Prozente auf niedrige Preise. Bei den Exceptional Casks finden Genießer erschwingliche Abfüllungen, die lange reiften. Drei neue Preis-Leistungs-Tipps aus Sherryfässern stehen jetzt bereit.

Im Craigellachie 2007 trifft vollmundiger, schwerer Single Malt auf intensive Fruchtnoten, kräftiges Malz, Kakao und karamellisierte Trockenfrüchte. Mit dem Aultmore 2007 ist ein Single Malt dabei, der aufgrund der starken Nachfrage für Blends lange als Underdog galt. Nach 17 Jahren im Fass verbindet er gekonnt würzige und Kräuternoten mit der nussigen Süße der First Fill Oloroso Butts.



Der Linkwood 2006 profitierte von Oloroso wie auch Pedro Ximénez Casks. Der Effekt: ein von Pfirsichen, Honig, Rosinen und Eichenwürze geprägter Hochgenuss.



Herausragende Erlebnisse gesucht? Für die Serie „Symington’s Choice“ trifft Signatory-Gründer Andrew Symington persönlich eine Auswahl aus seltenen, mit hoher Kunstfertigkeit besonders lang gereiften Fässern. Sein Clynelish 1995/2024 ist eine der raren Abfüllungen der Brennerei aus den nördlichen Highlands. Der naturbelassene Single Malt durfte 28 Jahre im Oloroso Sherry Butt ruhen.

Craigellachie 2007

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #4

16 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 2007

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #5

17 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2006

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #6

17 Jahre

Dest. 2006

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Hogsheads, Second Fill Oloroso Sherry Butt

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Clynelish 1995/2024

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

28 Jahre

Dest. 21/11/1995

Abgef. 29/04/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 11250

447 Flaschen (insgesamt)

53,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highlights aus Handarbeit: Single Casks für Kirsch-Kunden

Benromach ist Whisky für Whisky-Fans – ein authentischer Single Malt, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten. Für die große Anhängerschaft der rauchigen Speyside Single Malts in Deutschland haben wir daher erstmals zwei exklusive Einzelfässer abgefüllt.

Spannend: Während Benromach Whisky üblicherweise sowohl in Sherry- als auch in Bourbonfässern reift, erleben ihn Genießer mit den Single Casks aus reiner Sherry- oder Bourbonreifung.

Der Benromach 2014/2024 entwickelte während einer Dekade im First Fill Sherry Hogshead kräftige Aromen von dunkler Schokolade mit weichem Fruchtkompott und festlichen Gewürzen, gefolgt von einem Anflug sanften Rauchs.



Nach elf Jahren im First Fill Bourbon Barrel entfaltet der Benromach 2013/2024 dagegen üppige tropische Früchte mit rotem Apfel und Milchschokolade und klingt mit Zitrusschalen und sanftem Rauch aus.

Benromach 2014/2024 – First Fill Sherry Hogshead

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Germany Exclusive

10 Jahre

Dest. 09/05/2014

Abgef. 20/05/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 486

305 Flaschen

59,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benromach 2013/2024 – First Fill Bourbon Barrel

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Germany Exclusive

11 Jahre

Dest. 16/12/2013

Abgef. 03/05/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 835

231 Flaschen

61,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert