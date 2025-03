Richard Urquhart wird Sales Director bei Gordon & MacPhail

Nachdem er bereits sechs Monate lang als interim Sales Director tätig war, wurde Richard Urquhart wurde nun zum Sales Director beim Whisky-Spezialisten Gordon & MacPhail ernannt. Seit 15 Jahren ist Richard im Familienunternehmen tätig und arbeitete in verschiedenen Abteilungen, zuletzt als Vertriebsleiter Head of Sales (Americas).

Richard gehört der vierten Urquhart-Generation im Unternehmen an und hat die langfristigen Geschäftsbeziehungen der Familie aufgebaut und gestärkt. Einen Großteil seiner Karriere hat er damit verbracht, diese Beziehungen zu Händlern und Kunden aufzubauen und zu pflegen – Beziehungen, die 60 Jahre zurückreichen und bis in die zweite Generation der Familie Urquhart zurückreichen.

In seiner neuen Funktion wird Richard, wie es Gordon & MacPhail in der Pressemitteilung formuliert, die langfristigen Pläne des Unternehmens weiter umsetzen und den Umsatz der seiner Spirituosenmarken weltweit steigern, darunter Gordon & MacPhail, The Cairn und Benromach.