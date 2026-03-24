Gordon & MacPhail stellt Connoisseurs Choice Heritage Collection vor

1968 brachte George Urquhart, der damals in der zweiten Generation Gordon & MacPhail führte und den Whisky-Autor Charles MacLean als „Vater des Single Malt“ bezeichnete, die Reihe Connoisseurs Choice auf den Markt. Seine Idee und Vision war, Whisky-Liebhabern die Möglichkeit zu geben, Whiskys von Brennereien zu entdecken, die selten als Single Malts wahrgenommen werden. Damals trugen die Flaschen noch die ikonischen „map label“. Über die Jahre änderte sich das Aussehen der Etiketten von Zeit zu Zeit, bisher letztmalig 2018 im Jahr des 50. Geburtstag der Reihe.

Gordon & MacPhail wird nun die Vision George Urquhart’s würdigen, und die Connoisseurs Choice Heritage Collection inklusive einer Neuinterpretation des „map labels“ veröffentlichen. In der Volume One werden 100 Exemplare der Kollektion erhältlich sein. Um eins dieser Sets zu erwerben, können Sie sich bei Gordon & MacPhail als interessierter Käufer registrieren. Und sollten zusätzlich bereit sein, £18,000 zu zahlen (das wären etwa 20.750 €).

Connoisseurs Choice Heritage Collection Volume One umfasst insgesamt fünf Abfüllungen, diese sind:

Connoisseurs Choice 1971

From Dallas Dhu Distillery

Refill American Hogshead

50 Years Old

43.7% ABV

Connoisseurs Choice 1976

From Benromach Distillery

First-Fill Sherry Hogshead

48 Years Old

43.8% ABV

Connoisseurs Choice 1979

From Glenlochy Distillery

Refill American Hogshead

43 Years Old

53.6% ABV

Connoisseurs Choice 1980

From Port Ellen Distillery

Refill American Hogshead

45 Years Old

57.6% ABV

Connoisseurs Choice 1991

From Rosebank Distillery

First-Fill Bourbon Barrel

34 Years Old

53.1% ABV