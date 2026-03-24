Gordon & MacPhail stellt Connoisseurs Choice Heritage Collection vor

1968 brachte George Urquhart, der damals in der zweiten Generation Gordon & MacPhail führte und den Whisky-Autor Charles MacLean als „Vater des Single Malt“ bezeichnete, die Reihe Connoisseurs Choice auf den Markt. Seine Idee und Vision war, Whisky-Liebhabern die Möglichkeit zu geben, Whiskys von Brennereien zu entdecken, die selten als Single Malts wahrgenommen werden. Damals trugen die Flaschen noch die ikonischen „map label“. Über die Jahre änderte sich das Aussehen der Etiketten von Zeit zu Zeit, bisher letztmalig 2018 im Jahr des 50. Geburtstag der Reihe.
Gordon & MacPhail wird nun die Vision George Urquhart’s würdigen, und die Connoisseurs Choice Heritage Collection inklusive einer Neuinterpretation des „map labels“ veröffentlichen. In der Volume One werden 100 Exemplare der Kollektion erhältlich sein. Um eins dieser Sets zu erwerben, können Sie sich bei Gordon & MacPhail als interessierter Käufer registrieren. Und sollten zusätzlich bereit sein, £18,000 zu zahlen (das wären etwa 20.750 €).
Connoisseurs Choice Heritage Collection Volume One umfasst insgesamt fünf Abfüllungen, diese sind:
Connoisseurs Choice 1971
From Dallas Dhu Distillery
Refill American Hogshead
50 Years Old
43.7% ABV
Connoisseurs Choice 1976
From Benromach Distillery
First-Fill Sherry Hogshead
48 Years Old
43.8% ABV
Connoisseurs Choice 1979
From Glenlochy Distillery
Refill American Hogshead
43 Years Old
53.6% ABV
Connoisseurs Choice 1980
From Port Ellen Distillery
Refill American Hogshead
45 Years Old
57.6% ABV
Connoisseurs Choice 1991
From Rosebank Distillery
First-Fill Bourbon Barrel
34 Years Old
53.1% ABV