Tennessee Distilling Group übernimmt Waterford Distillery

Wie es sich Ende Januar bereits andeutete, übernimmt die in Columbia, Tennessee, ansässige Tennessee Distilling Group laut eines Berichts von The Spirits Business die irische Waterford Distillery. Die Insolvenzverwalter von Interpath Advisory haben nun eine Vereinbarung zur Veräußerung der Kernaktiva von Waterford, einschließlich der Brennerei und des geistigen Eigentums, an TDG getroffen. Der Übernahme-Prozess wird voraussichtlich in den kommenden Wochen nach Erfüllung der behördlichen Auflagen abgeschlossen sein. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Der reifende Whiskybestand der Brennerei wird allerdings derzeit separat verkauft.

Laut der Insolvenzverwalter plant TDG, erheblich in die Brennerei zu investieren, den Betrieb zu stärken und das Team in Waterford zu vergrößern. Diese Investition soll die langfristige Stabilität der Brennerei sichern, neue Arbeitsplätze schaffen und neue Märkte erschließen.

Weder die Tennessee Distilling Group noch der Gründer der Waterford Distillery, Mark Reynier, reagierten auf Anfragen von The Spirits Business nach einer Stellungnahme.