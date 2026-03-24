Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie Sinteis Part III und 1990/2025, Caol-Ila-Quartett von Murray McDavid, Laizhou Single Malt und Signatory Old School Single Malt Coastal Edition

Zwei Bottlings der The GlenAllachie Distillery (darunter auch den gerade vorgestellten The GlenAllachie 1990 / 35-year-old Cask Strength), ein mystisches Caol-Ila-Quartett von Murray McDavid sowie die Coastal Edition des Old School Single Malt 50 y.o. von Signatory Vintage: Das sind die Neuheiten aus Schottland bei Kirsch Import, die wir Ihnen am heutigen Dienstag vorstellen können. Dazu noch neu im Portfolio des Distributors und Importeurs: Die Single Malt Whiskys der chinesischen Laizhou Distillery!



Auf welche Abfüllungen Sie sich freuen können, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Von French Virgin Oak bis Mizunara Casks:

Bis zu 35 y.o. Entdeckungen aus Billy Walkers Hand

Schon alles probiert? Mit der Sinteis-Reihe lädt Billy Walker ein, unerschlossene Potenziale zu entdecken – und zwar in der Synthese von charakterstarken Virgin-Oak- und vertrauten Sherryfässern.



Im Sinteis Part III, dem The GlenAllachie 2014/2026, treffen Oloroso Sherry auf French Virgin Oak Casks. Aus breit gemaserter Limousin-Eiche gefertigt, fördern die französischen Fässer eine intensive Wechselwirkung zwischen Destillat und Holz. GlenAllachies Whisky profitiert in Form von Honignoten, Orangenschale, sanften Gewürzen und subtilen erdigen Untertönen.

Die üppigen Oloroso-Fässer steuern dagegen Trockenfrüchte, Kaffee, Karamell und nussige Würze bei. Das Ergebnis? Ein harmonischer, komplexer Single Malt, in dem Süße, Tiefe und Struktur nahtlos verschmelzen.

Als dieser Whisky seinen Anfang nahm, stand auch Billy Walker noch am Anfang seiner Karriere: Der The GlenAllachie 1990/2025 ist mit 35 Jahren eine der ältesten Abfüllungen der Speyside-Brennerei. Und ein seltenes Beispiel für die Verwendung von Mizunara Virgin Oak.



Walker kombinierte die Fässer aus dem wertvollen japanischen Holz mit traditionsreichen Fassarten und erschuf so eine verfeinerte, vollmundige Symphonie aus warmen Gewürzen, üppigen Trockenfrüchten, cremiger Vanille und kräftiger Melasse.

The GlenAllachie 2014/2026 – French Virgin Oak & Oloroso Casks

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Sinteis Series Part III

11 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: French Limousin Virgin Oak Barrels, Oloroso Sherry Casks

57,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

The GlenAllachie 1990/2025 – French Virgin Oak & Oloroso Casks

Speyside Single Malt Scotch Whisky

35 Jahre

Dest.: 1990

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Mizunara Virgin Oak, American Virgin Oak, Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Casks

50,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ein Destillat – vier Einzelfässer:

Mystisches Caol-Ila-Quartett von Murray McDavid

Islays Repertoire an Mythen ist groß. Inspiriert von der sagenumwobenen Whisky-Insel entstand ein Single-Cask-Quartett von Caol Ila – exklusiv für Kirsch-Kunden. Fans der Küstenbrennerei bekommen mit den neuen Mystical Malt Creatures die Chance, den fabelhaften Einfluss von gleich vier unterschiedlichen Fassarten auf das gleiche Destillat zu erleben.

Der Caol Ila 2014/2025 – Amarone Cask ist eine kraftvolle und strukturierte Version, bei der dunkle Frucht auf Tannine und trockenen Rauch trifft. Das Rotweinfass von einem der bekanntesten Weingüter der Welt stattet den Caol Ila 2014/2025 – Château Latour Cask mit Eleganz, Tiefe und Noten von Schwarzer Johannisbeere, Tabak und Zedernholz aus.



Deutlich opulenter präsentiert sich der Caol Ila 2014/2025 – PX Cask. Üppige Süße, Rosinen, Schokolade und ein fast likörartiger Körper treffen auf maritimen Torfrauch. Der Caol Ila 2014/2025 – Madeira Cask balanciert gekonnt Süße und lebendige Säure, mit Zitrusnoten, Nüssen und salzigem Rauch.

Caol Ila 2014/2025 – Amarone Cask – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Mystical Malt Creatures – Selected by Kirsch Import 11 Jahre

Dest.: 10/03/2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Amarone Barrique

Fassnr.: 1975780

299 Flaschen

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt Caol Ila 2014/2025 – Château Latour Cask – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Mystical Malt Creatures – Selected by Kirsch Import 11 Jahre

Dest.: 19/05/2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Château Latour Wine Barrique

Fassnr.: 2003916

290 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2014/2025 – PX Cask – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Mystical Malt Creatures – Selected by Kirsch Import 11 Jahre

Dest.: 04/06/2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 2015633

290 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt Caol Ila 2014/2025 – Madeira Cask – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Mystical Malt Creatures – Selected by Kirsch Import 11 Jahre

Dest.: 11/06/2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Madeira Barrique

Fassnr.: 2100641

285 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Flexible Stills, eigene Küferei, große Fassvielfalt:

Laizhou aus China startet im deutschen Markt

Die Laizhou Distillery bringt frischen Ostwind auf unseren Whiskymarkt: Hier trifft modernes Großprojekt (Fertigstellung 2021, jährliche Kapazität 4,8 Millionen Liter) auf Chinas traditionsreichste Brennregion Qionglai – inklusive perfektem Mikroklima für intensive Fassreifung.



Flexible Brenntechnologie mit 15 Pot und Colum Stills und eine eigene Küferei ermöglichen Laizhou die gezielte Steuerung von Aromen und ein innovatives Vorgehen. Die Basis dafür: internationale Rohstoffe wie schottisches Gerstenmalz oder Getreide aus Sichuan sowie ein breites Fassportfolio. Dazu zählen STR- und Sherry-Casks ebenso wie Reisweinfässer oder solche aus Mongolischer Eiche.

Vielfalt demonstriert der spannende Newcomer mit einer siebenteiligen Core Range – vom süß-fruchtigen Blender 22 über Single Malts wie den Laizhou Peated Bourbon Cask aus Highland-Torfmalz bis hin zum Premium-Erlebnis Laizhou Sherry Harmony aus zehn First Fill Casks.



Flaggschiff des Portfolios ist der Laizhou Finest Select. Der weiche, fruchtbetonte Single Malt reift in einer Vielzahl von Fässern.



Neben gängigeren Fassarten wie Bourbon und Sherry befinden sich darunter auch einige, in denen chinesischer Likörwein gelagert wurde.



Der Effekt: orientalische Nuancen, die an chinesischen Schwarztee erinnern.

Laizhou Finest Select

Single Malt Whisky

Herkunft: China, Sichuan

Fasstyp: New American Oak Casks, Pedro Ximénez Sherry Casks, Bourbon Casks, Chinese Fortified Wine Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Raffiniert und komplex. Geprägt von blumigen und gerösteten Aromen von Wuyi-Schwarztee, unterstrichen durch knackigen roten Apfel und duftende Birne. Üppige Trauben und ein warmer Hauch von Zimt runden ab.



Gaumen: Weich und seidig, getragen von einer luftigen Textur. Fruchtige Aromen reifer gelber Früchte, unterstrichen von einer gebäckartigen Süße, die an Sahnetorte erinnert.



Nachklang: Anhaltende Noten von Trockenfrüchten. Schöne Länge und Raffinesse.

50 y.o. Single Malt der alten Schule:

Coastal Edition von Signatory Vintage

Mit einem der ältesten Whiskys aus seinem Portfolio versetzt Andrew Symington waschechte Whisky-Fans jetzt an windgepeitschte Küstenstreifen, durchzogen mit der Fülle von Sherry.



Der Old School Single Malt 50 y.o. in der Coastal Edition hält, was der Name verspricht: Salzige Noten spielen mit getrockneten Früchten und dunkler Schokolade, während Zitrusfrüchte und Meersalz wie eine Meeresbrise durch den Geschmack wehen.

Ein ausgewogener Malt mit einem langen, mineralischen Nachklang, der Wellen von Sherrysüße, zartem Torf und Eiche freisetzt, die Genießer an zerklüftete Klippen über der tosenden See entführen.

Old School Single Malt 50 y.o.

Signatory Vintage Single Malt Scotch Whisky

Coastal Edition

50 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: u.a. Sherry Casks

672 Flaschen (insgesamt)

43,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt