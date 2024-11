Breaking News: Waterford Distillery in Konkurs

Wie Irishtimes.com vor kurzem berichtete, ist die irische Waterford Distillery von Mark Renyier in Konkurs gegangen, nachdem es ihr nicht gelungen war, frische Geldmittel für den Weiterbetrieb zu besorgen. Dieser dramatische Schritt folgt nach wochenlangen Bemühungen der Destillerie, gemeinsam mit dem Hauptkreditgeber, der HSBC Bank, frisches Kapital zu besorgen und damit die Fortsetzung des Betriebes zu sichern.

Heute am Morgen wurden die Angestellten der Destillerie darüber informiert, dass Mark Degnan und Daryll McKenna von Interpath Advisory als Konkursverwalter bestimmt wurden.

Es ist wahrscheinlich, dass die Insolvenzverwalter in den kommenden Wochen entweder versuchen werden, einen Käufer für das Unternehmen zu finden, oder Vermögenswerte wie die Whiskey-Bestände oder die Destillerie selbst verkaufen werden.

Mark Reynier hat selbst bereits eine erste Stellungnahme abgegeben und sagte:

“It’s tragic news. Anything I’m going to say isn’t going to be adequate to describe my feelings right now. It’s been a great effort from the whole Waterford team. They’ve given great dedication, done a great job. I’m sorry I’ve let them down.”