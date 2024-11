Diageo’s Casks of Distinction 2024: The Twelve – mit Brora 1977 #2845 und dem ältesten Talisker bisher

Schon so wie im Vorjahr gibt es auch 2024 wieder 12 Fässer in den Cask of Distinction von Diageo – die ultra-raren Whiskys, die vor einigen Jahren aus den Special Releases ausgegliedert wurden und nicht mehr im Handel zu finden sind, sondern vom Getränkegiganten nur mehr privat in einer eigenen Verkaufsunit angeboten werden.

Die Fässer wurden in diesem Jahr im Aldourie Castle an den Ufern des Loch Ness vorgestellt – ein Dinner von 2-Michelin-Sternekoch Jordan Bailey als kulinarischer Rahmen.

Star des Abends war das Brora 1977 #2845 Cask of Distinction, das von Master Whisky Maker Dr. Craig Wilson speziell für die Serie ausgesucht wurde, einer der ältesten Broras, der sich noch im Besitz von Diageo befindet.

Die Fässer werden nur als solche angeboten, sie werden von Diageo selbst nicht abgefüllt. Während die Preise der Fässer nicht öffentlich bekanntgegeben werden, schätzt Mark Littler, Whiskyexperte und -broker das Fass auch über 2 Millionen Pfund.

Auch die übrigen Fässer haben interessante Eckdaten, so ist zum Beispiel das Talisker-Fass aus dem Jahr 1975 das älteste, das die Brennerei jemals verkauft hat.

Hier sehen Sie alle Fässer in einer Auflistung:

Brora 1977

Fill date: 16.11.1977

Cask NO: 2845

Est. ABV: 47.8%

Est. Bottle No.: 158

Cask type: Refill American Oak Hogshead

Talisker 1975

Fill date: 11.12.1975

Cask NO: 4966

Est. ABV: 47.8%

Est. Bottle No.: 155

Cask type: Refill American Oak Hogshead

Linkwood 1990

Fill date: 15.10.1990

Cask NO: 7805

Est. ABV: 52.9%

Est. Bottle No.: 164

Cask type: Refill American Oak Hogshead

Inchgower 1992

Fill date: 30.03.1992

Cask NO: 2754

Est. ABV: 50.7%

Est. Bottle No.: 131

Cask type: Refill American Oak Barrel

Cragganmore 1990

Fill date: 26.01.1990

Cask NO: 388

Est. ABV: 57.3%

Est. Bottle No.: 146

Cask type: Refill America Oak Hogshead

Auchroisk 1991

Fill date: 15.08.1991

Cask NO: 572018

Est. ABV: 48.2%

Est. Bottle No.: 238

Cask type: Wine Seasoned American Oak Hogshead

Caol Ila 1990

Fill date: 10.09.1990

Cask NO: 9243

Est. ABV: 48.9%

Est. Bottle No.: 201

Cask type: Refill American Oak Hogshead

Royal Lochnagar 1988

Fill date: 14.10.1988

Cask NO: 1119

Est. ABV: 50.9%

Est. Bottle No.: 168

Cask type: Refill American Oak Charred Ends Hogshead

Talisker 1986

Fill date: 20.03.1986

Cask NO: 896

Est. ABV: 47.2%

Est. Bottle No.: 153

Cask type: Freshly Charred American Oak Hogshead

Benrinnes 1992

Fill date: 23.11.1992

Cask NO: 9954

Est. ABV: 53%

Est. Bottle No.: 362

Cask type: First-fill ex-Sherry European Oak Butt

Dalwhinnie 1989

Fill date: 14.11.1989

Cask NO: 3754

Est. ABV: 47%

Est. Bottle No.: 214

Cask type: Refill American Oak Hogshead

Clynelish 1990

Fill date: 12.11.1990

Cask NO: 12016

Est. ABV: 53.6%

Est. Bottle No.: 333

Cask type: Refill American Oak Hogshead

Sollten Sie Interesse an einem der Fässer haben, dann können Sie dieses unter http://www.diageorareandexceptional.com/ bekunden. Dort können Sie auch mehr über das Privatkundenprogramm von Diageo lesen.