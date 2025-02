Diageo schließt Stitzel-Weller-Abfüllanlage in Kentucky

Im Rahmen einer Rationalisierung der Produktionsprozesse und die Stärkung seiner Lieferkette in den gesamten Vereinigten Staaten schließt der Getränke-Konzern Diageo die Abfüllanlage seiner Destillerie Stitzel-Weller in Shively, Louisville, Kentucky. Diese Maßnahme betrifft 33 Arbeitsplätze, den Werktätigen unterstützt Diageo durch Abfindungspakete, Outplacement-Hilfe und andere Mitarbeiterressourcen. Die Destillerie sowie das Besucherzentrum sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Das visitor centre begrüßte seit seit 2019 über 200.000 Gäste, es bietet neben Führungen auch den Garden & Gun Club sowie Cocktailkurse an. Die Destillerie dient weiterhin als Standort für den Bourbon-Herstellung, beispielsweise für die Marken Blade and Bow, I.W. Harper und Orphan Barrel. Diageo plant allerdings, in den kommenden zwei Jahren die Reifung und Lagerung vom Standort Stitzel-Weller an andere Standorte in Kentucky zu verlagern. Stitzel-Weller bestünde dann nur noch aus der Brennerei und dem Besucherzentrum.

Image credit: Stitzel-Weller

Eine deutliche größere Maßnahme zur Rationalisierung der Produktionsprozesse und die Stärkung seiner Lieferkette ist die geplante neue Produktions- und Lageranlage in Montgomery, Alabama. Auf knapp 34.00 qm soll die neue Anlage „Diageo Montgomery“ enstehen. Die jährliche Produktionskapazität von mehreren Millionen cases wird Diageo für seine führenden alkoholischen Getränkemarken nutzen. Darunter fallen schwerpunktmäßig nicht die Whiskey-Brands des Konzerns. Die erhebliche Investition, wie Diageo dies in seiner Pressemitteilung formuliert, wird etwa 100 Arbeitsplätze und während der Bauphase weitere 750 Arbeitsplätze schaffen.