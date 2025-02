TTB-Neuheit: KinGlassie aged 8 years

Die InchDairnie Distillery kündigte im Frühjahr 2024, nachdem sie 2023 mit RyeLaw bereits einen Roggen Whisky veröffentlichten, für dieses Jahr ihren ersten Single MaltWhisky an. Und unser neuester Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank deutet darauf hin, dass die Brennerei ihr Vorhaben auch umsetzen kann. Denn dort tauchten die Etiketten des KinGlassie aged 8 years auf, destilliert in der InchDairnie Distillery. Der heavy peated malt (50+ ppm) stammt aus dem Produktionsjahr 2017, und reifte in Ex-Bourbon- und Amontillado-Fässern. Ohne Kühlfiltrierung und mit 46,3 % Vol. kommt er Whisky in die Flaschen, deren Label so aussehen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.