Serge verkostet: Inchdairnie

Die relativ junge Lowland-Brennerei Inchdairnie beschreitet in der Whisky-Produktion unterschiedliche und experimentelle Wege (das Video unseres Brennerei-Rundgangs finden Sie hier). Sie stellt getorften und ungestorften Single Malt Whisky her, setzt auch Roggen in der Whisky-Herstellung ein, und experimentiert auch mit ungemälzter Gerste, um – inspiriert von der irischen Methode – einen Pot Still Whisky zu kreieren (wir berichteten).

Eine bunte Auswahl dieser verschiedenen Whiskys, die auch zur besseren Unterscheidbarkeit auch verschiedene Namen tragen, stellt sich Serge Valentin heute zu ein recht umfassenden Inchdairnie-Verkostung zusammen. Neben den offiziellen Abfüllungen Ryelaw und Kinglassie 8 yo in der RAW Edition und Double Matured finden sich im Flight noch drei unabhängig abgefüllte Bottlings. Darunter findet sich auch der Beitrag der Inchdairnie Distillery zum Project 1927 von James Eadie, das wir Ihnen im September 2024 vorstellten. Die Bewertungen heute? Fast durchgehend shr gut, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte