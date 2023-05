Exklusiv-Video: Tour durch die Inchdairnie Distillery

Sie ist sonst nicht öffentlich zugänglich, aber anlässlich der Vorstellung des RyeLaw, des ersten offiziellen Whiskys aus Inchdairnie, konnten wir gemeinsam mit einer Gruppe internationaler Whiskyjournalisten die hochtechnisierte Destillerie im Herzen von Fife besichtigen.

Gegründet wurde Inchdairnie von Ian Palmer und Scott Sneddon, der jetzt als Distillery Manager fungiert. Beide sind Vollblut-Ingenieure, und ihre von ihnen geplante Brennerei bietet viele technische Leckerbissen (so gibt es zum Beispiel statt Mash Tuns einen Mash Filter, so wie in Waterford) – daher eine kleine „Vorwarnung“: die Führung durch Scott Sneddon ist dementsprechend „nerdig“, aber für Interessierte und alle, die tiefer hinter die Kulissen blicken wollen, absolut sehenswert.

Hier ein paar Orientierungshilfen:

00:12 – Überblick

01:52 – Wo Gas, Strom und Wasser herkommen

03:56 – Wie man Inchdairnie nachhaltig gemacht hat

08:30 – Besonderheiten der Malzsilos

10:09 – Die Hammermühle und warum man sie hat

18:24 – Mash Connversion Vessel – was ist das?

20:00 – der Mash Filter ersetzt den Mash Tun

27:47 – die Destillation

35:12 – die Lomond Still

37:27 – die Hefe

39:21 – Ausbaupläne und die experimentelle Brennblase

43:56 – Kontrollzentrum und Überlegungen zum Cut

Knapp über 51 Minuten dauert das Video, das Sie natürlich auch wie immer auf unserem Youtube-Kanal finden (so wie über 350 andere Videos) – wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und neue Einblicke beim Anschauen!