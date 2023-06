Wer gewinnt einen von drei luxuriösen neuen InchDairnie RyeLaw plus Inchdairnie Daunenjacke? Auflösung hier!

„Wir haben uns seit über einem Jahrzehnt auf diesen Tag vorbereitet, und erst jetzt, da wir das Gefühl haben, dass die Qualität von RyeLaw unseren hohen Ansprüchen genügt, füllen wir ihn in Flaschen ab. Und was für ein Whisky das ist… Obwohl wir in der Tradition des schottischen Whiskys verwurzelt sind, haben wir erforscht, was möglich ist, wenn Landwirtschaft und Industrie und innovative Technologien mit Methodik zusammentreffen, um einen hervorragenden Roggenwhisky zu schaffen, der die Gaumen begeistern wird.“

Ian Palmer, Geschäftsführer der InchDairnie Distillery