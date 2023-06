Gewinnen Sie jetzt den Mc Raven Cask Strength Single Malt Whisky, ein 4er Tasting Set und zwei Ritzenhoff Nosing-Gläser!

Nur eine Woche lang läuft unser neuestes Gewinnspiel – aber der Inhalt, den wir hier mit unserem Partner, der Sauerländer Edelbrennerei, für Sie zusammengestellt haben, kann sich mehr als sehen lassen: Den Mc Raven Cask Strength Single Malt Whisky, dazu ein 4er Tasting Set mit je 4cl White Raven(New Make), den rein im Bourbonfass-gelagerten Braven, Mc Raven, und nochmals den Mc Raven Cask Strength – sowie ein edles Set aus zwei Ritzenhoff-Nosing-Gläsern, damit die Whiskys aus einer der führenden deutschen Whiskydestillerien (hier finden Sie übrigens ein Video von unserem Besuch im Mai) gleich noch mal so gut schmecken.

Um diesen tollen Preis gewinnen zu können, müssen Sie nicht viel tun: Einfach hier mal im Detail lesen, was Sie erwartet, unsere leichte Gewinnfrage beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon sind Sie dabei. Diesmal haben Sie aber nur eine Woche Zeit dafür, also machen Sie gleich mit!

Wir wünschen Ihnen also viel Spaß und Erfolg – und hier sind alle Infos für Sie:

Die Sauerländer Edelbrennerei

Seit dem Jahr 2000 werden in dem kleinen Bergdorf Kallenhardt (Rüthen) in der Sauerländer Edelbrennerei international prämierte Edelbrände, -geiste, -liköre und Whisky produziert. Gleichzeitig ist es das zu Hause der Thousand Mountains German Whisky Distillery und den Abfüllungen Braven und Mc Raven in Trink- und Fasstärke.

Innerhalb von 23 Jahren hat sich, was als Hobby und „Schnapsidee“ gestartet ist, zu einem erfolgreichen Familienbetrieb entwickelt. Angefangen in einer Doppelgarage im Jahr 2000 ist man im April 2016 in ein renoviertes altes Sägewerk umgezogen.

Mit Leidenschaft, Kompetenz und Geduld wird das traditionelle Handwerk des Destillierens mit Innovationen im Bereich der Verfahrenstechnik kombiniert, um weiterhin herausragende Produkte dem begeisterten Publikum anbieten zu können. Ein Team von drei jungen Männern mit höchsten Ansprüche an Qualität und Geschmack garantieren, dass die Sauerländer Edelbrennerei immer ein Besuch wert ist!

Der Mc Raven Cask Strength Whisky

Entdecken Sie den unvergleichlichen Geschmack des Mc Raven – ein Single Malt Whisky in Fassstärke. Mit stolzen 59,3% Vol. verleiht dieser Whisky Ihrem Genusserlebnis eine kraftvolle Intensität. Durch eine einzigartige Lagerung in Rotwein- und originalen Kentucky Bourbonfässern entsteht ein Meisterwerk, das Ihre Sinne begeistern wird. Der talentierte Brennmeister Julian Wellhausen, sorgt dafür, dass jeder Tropfen dieses edlen Whiskys ungefiltert und nicht eingefärbt in die handveredelten Flaschen gelangt.

Erwecken Sie Ihre Sinne mit einem betörenden Duft, der sich ausdrucksstark entfaltet. Die Fassstärke des Mc Raven verströmt intensive Aromen von Vanille, Schokolade und Rosinenbrot. Doch Vorsicht, dieser Whisky offenbart sich Schicht um Schicht und enthüllt dabei immer wieder neue Nuancen. Geben Sie ihm die Zeit, sich vollkommen zu entfalten.

Beim ersten Schluck werden Sie von einem subtilen Zusammenspiel aus leichter Eiche, dem Hauch von Rotwein und verführerischem Karamell verzaubert. Der Mc Raven Whisky bietet ein Geschmackserlebnis, das Sie auf eine Reise der Sinne mitnimmt. Lassen Sie sich auch von seiner fesselnden Optik begeistern – ein bernsteinfarbener Whisky mit einer warmen Kupferfärbung, die von einem dunklen Rotstich durchzogen ist. Die visuelle Pracht des Mc Raven spiegelt seine außergewöhnliche Qualität wider.

Ergänzt wird das Gewinnpaket durch eine Whiskyreise für zu Hause um die komplette Bandbreite der Thousand Mountains Abfüllungen kennenzulernen. In 4 x 0,04 Liter Flacons kann in stilechten Nosing-gläsern die Core-Range aus dem Sauerland getestet werden. Mit dem New Make als Basis der Whiskys, verkostet man als nächsten eine reine Bourbon-Fass Lagerung, den Braven, um im nächsten Schritt den Einfluss den Rotweins im Mc Raven zu genießen. Diesen gibt es in Trinkstärke mit 46,2 % Vol. und Fassstärke mit 59,3 % Vol.

Als Gewinnspielpartner von Whiskyexperts wünschen wir dem Gewinner oder derGewinnerin viel Spaß beim Genießen und hoffen auf einen baldigen Besuch im Land der Tausend Berge. Wir freuen uns! Thomas Lesniowski, Geschäftsführer Sauerländer Edelberennerei

Und so gewinnen Sie den Mc Raven Cask Strength Single Malt Whisky, ein 4er Tasting Set und zwei Ritzenhoff Nosing-Gläser:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: In welchen beiden Fassarten wird der McRaven Cask Strength Single Malt Whisky gelagert?

a. Apfelmost- und Sauerkrautfässern

b. Rotwein- und Bourbonfässern

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Mc Raven“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 2. Juli 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 3. Juli2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Sauerländer Edelbrennerei versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen: Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Mc Raven“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 2. Juli 2023, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinner*in werden aus den richtigen Antworten gezogen und am 3. Juli 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der Sauerländer Edelbrennerei sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Sauerländer Edelbrennerei versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team