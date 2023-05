Deutscher Whisky stellt sich vor: Thousand Mountains Whisky aus der Sauerländer Edelbrennerei – unser exklusiver Videobericht

Deutschland hat in Sachen Whisky ein eigenes Profil geschaffen, das auch internationale Anerkennung findet, sei es bei Wettbewerben oder einfach bei Whiskyfreunden daheim und in anderen Ländern. Mittlerweile gibt es Dutzende Destillerien, die hervorragende Whiskys produzieren und damit in heimischen Whiskysammlungen nicht fehlen dürfen.

Eine dieser Destillerien ist die Sauerländer Edelbrennerei mit ihrem Thousand Mountains Whisky, den man mittlerweile deutschlandweit in den Regalen finden kann. Vor gut einer Woche haben wir der Brennerei mit unserer Videokamera einen Besuch abgestattet. Wir haben dort Menschen kennengelernt, die aus ganzem Herzen für ihren Beruf leben vom Gründer und Besitzer Ulrich Wolfkühler über den Geschäftsführer Thomas Lesniowski, den Brennmeister Julian Wellhausen bis hin zum IT-Verantwortlichen Julius Vosloh und den Gebietsverkaufsleiter Björn Bertram, mit dem wir auch am Ende des Drehtages die Whiskys verkosten. Bei allen merkt man, das Whisky eine Leidenschaft ist und aus dieser Leidenschaft jede Menge Wissen und Können entstanden ist.

Kommen Sie also mit uns mit in die Sauerländer Edelbrennerei – wir versprechen Ihnen kurzweilige 35 Minuten – untenstehend und natürlich auch auf unserem Youtube-Kanal. Ein Abo dort würde uns sehr freuen und helfen, Interessantes über Whisky noch weiter zu verbreiten.

Hier noch eine kleine Übersicht über die Reportage, mit deren Hilfe Sie auch die einzelnen Kapitel auf Youtube anwählen können: