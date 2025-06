Von myBar by David Gran gibt es anlässlich des Tags des Deutschen Whiskys eine neue Abfüllungsserie, die sich den deutschen Brennereien widmet. Wie immer geht es bei myBar um Microauflagen – zehn Flaschen zu 0,5l ist die Regel bei diesem Release.

Alle Abfüllungen stellt David Gran in der nachfolgenden Aussendung selbst vor:

German Whisky Release 2025 bei myBar by David Gran

Zum Tag des Deutschen Whiskys am 28. Juni 2025 präsentiert der unabhängige Abfüller myBar by David Gran eine exklusive Serie von sieben deutschen Whiskys. Die limitierten Abfüllungen stammen aus ausgewählten Brennereien in ganz Deutschland – und wurden allesamt im Allgäu auf besondere Weise veredelt.

Seit 2020 bringt der Mixologe David Gran unter eigenem Label hochwertige Whiskys, Rums und Gins in Kleinauflagen auf den Markt. Charakteristisch für alle Editionen: das individuelle Finish in kleinen Fässern im ehemaligen Weinkeller von Gran im Allgäu. Die Kombination aus handverlesenen Destillaten und kreativer Fassauswahl verleiht jeder Abfüllung ihren unverwechselbaren Stil.

Auch das German Whisky Release 2025 setzt auf diesen Ansatz. Insgesamt fünf Single Malts erhielten ein individuelles Finish im Allgäuer Fasskeller – einer davon wurde dort sogar komplett ausgereift. Ergänzt wird die Serie durch ein besonderes Highlight: Whisky Experiment No. 6, ein Blended German Whisky, der in einem ehemaligen Kirschlikörfass nachreifte und völlig neue aromatische Akzente setzt.

Mit diesem Release feiert myBar by David Gran nicht nur die Vielfalt deutscher Whiskykunst, sondern unterstreicht auch die Bedeutung individueller Fassveredelung in Kleinserie.

Die Whiskys sind ab dem 28.06. im Shop von myBar by David Gran verfügbar: https://davidgran.de/product-category/whisky/

Single Malt Whisky St. Kilian 2022 Sherry Fass

Dieser Single Malt Whisky stammt aus Deutschlands größter Whisky-Destillerie: den St. Kilian Distillers in Rüdenau. Seit 2016 wird dort – ganz im Stil schottischer Brennkunst – auf zwei Pot Stills der renommierten Firma Forsyths hochwertiger Single Malt produziert.

Für diese Abfüllung wurde ein besonderes Destillat ausgewählt: Es besteht zu gleichen Teilen aus ungetorftem und getorftem Malz – eine perfekte Balance aus malziger Fruchtigkeit und feinem Rauch. Der junge Whisky durfte in Grans Fasslager vollständig in einem ehemaligen Sherryfass reifen, das ihm Tiefe, Wärme und aromatische Fülle verliehen hat.

Aroma: vielschichtig, Pflaumen, Rosinen, leichter frischer Apfel, Torfrauch

Geschmack: kräftiger, torfiger Antritt, intensive, dunkle Früchte, Feigen und Brombeeren

Abgang: langanhaltend, abklingender Rauch, harmonische Früchte Alkoholgehalt: 62,6% Vol.

Preis: 74,90€/0,5L

Link zum Shop: https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-stkilian-2022-sherry/

Single Malt Whisky Wild Blackforest Peated 2020 Rum Finish

Dieser besondere Single Malt stammt aus dem verwunschenen Schwarzwald – genauer gesagt aus Gengenbach, wo die traditionsreiche Brennerei Wild seit Generationen regionale Klassiker wie Kirschwasser, Williamsbrand und Rossler brennt. Als eine der ersten in Deutschland wagte sie sich auch an die Whisky-Destillation – mit Erfolg: Das eigene Sortiment reicht heute bis zu einem stolzen 18-jährigen Single Malt.

David Gran hatte das Vergnügen, im charmanten Fasslager der Brennerei zu stöbern – und konnte zwei besondere Fässer für seinen Fasskeller sichern. Einer davon: ein fünf Jahre alter, rauchiger Single Malt, der ursprünglich in einem ehemaligen Laphroaig-Fass reifte. In seinem Lager durfte dieser intensive Tropfen ein weiteres Finish in einem Rumfass genießen.

Aroma: helle Fruchtnoten, dezenter, eher zurückhaltender Rauch, leichte Würze, dezente Süße

Geschmack: sanfter, eher kräutriger Rauch, feine, dezente Karamellsüße

Abgang: langanhaltend, abklingender Rauch, sanfte Süße

Alkoholgehalt: 58,4% Vol. Preis: 79,90€/0,5L

Link zum Shop: https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-wild-blackforest-peated-2020-rumfinish/

Single Malt Whisky Heiligen Berg Feld 2022 Peated Port Finish

Dieser außergewöhnliche Single Malt stammt aus dem malerischen Alpenvorland, gebrannt von Brenner Achim in der Heiligen Berg Feld Brennerei. In völliger Eigenregie und mit großer Leidenschaft widmet er sich ausschließlich der Herstellung von Single Malt Whisky. Ein besonderes Merkmal seiner Abfüllungen: Jede wird als sorgfältig ausgewähltes Single Cask abgefüllt – intensiv, charaktervoll und einzigartig.

Dieser Tropfen reifte zunächst in einem ehemaligen Pedro Ximénez Sherry Barrel und erhielt bei Gran ein spannendes Finish in einem kleinen Tawny-Portwein-Fass, das zuvor einem rauchigen Single Malt als Reifungsfass diente.

Aroma: intensiv, fruchtig, Pflaumen und eingelegte Kirschen, Nelke, Zimt, dunkel Schokolade

Geschmack: beinahe klebrige Süße von Rosinen, angenehme würze und zurückhaltender Rauch

Abgang: langanhaltend, angenehme Süße, dezenter Rauch

Alkoholgehalt: 59,3% Vol. Preis: 79,90€/0,5L

Link zum Shop: https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-2022-peated-port-finish/

Single Malt Whisky Thousand Mountains 201G White Port Finish

Dieser knapp vier Jahre alte Single Malt stammt aus dem Herzen des Sauerlands – genauer gesagt aus der renommierten Sauerländer Edelbrennerei in Kallenhardt, wo seit Jahren mit viel Hingabe hochwertiger Whisky destilliert wird. Gereift im klassischen Bourbonfass, bringt dieser Whisky bereits eine schöne Balance aus Fruchtigkeit und feiner Getreidenote mit.

Für sein persönliches Fasslager durfte David Gran sich eines dieser Fässer sichern – und hat ihm anschließend ein Finish im White Port Fass verpasst. Dieses zusätzliche Reifungskapitel verleiht dem Whisky einen wunderbar frischen Charakter: Helle Früchte, sanfte Getreideanklänge und eine florale Honignote prägen das Bouquet.

Aroma: helle Früchte, Apfel und Birne, leichte Getreidenoten und Lindenblütenhonig

Geschmack: kräftiger Antritt, intensive Süße, cremiger Honig, vollreife Pfirsich, leichte Frische

Abgang: langanhaltend, ausgeprägte, fast klebrige Süße, Honig

Alkoholgehalt: 59,2% Vol. Preis: 79,90€/0,5L

Link zum Shop: https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-thousandmountains-2019-whiteport/

Single Malt Whisky Heiligen Berg Feld 2022 PX Sherry Fass

Als erster Unabhängiger Abfüller überhaupt, darf myBar by Davd Gran, den Whisky der kleinen bayrischen Brennerei auf den Markt bringen.

Dieser besondere Tropfen reifte zunächst in einem ehemaligen Pedro Ximénez Sherryfass und erhielt anschließend in meinem Lager ein intensives Finish in einem kleinen 1st Fill PX Sherry Cask – eine echte Double PX Sherry Maturation.

Aroma: schöne dunkle Früchte, leichte Einflüsse von Amarena Kirschen, feine Würze

Geschmack: kräftiger Antritt, dunkle Früchte, Kräuternoten

Abgang: langanhaltend, fruchtig, lebendi

Alkoholgehalt: 60,5% Vol. Preis: 79,90€/0,5L

Link zum Shop: https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-heiligen-berg-feld2022-pxsherry/

Single Malt Whisky Wild Blackforest 2020 Cognac Finish

Der zweite Schwarzwälder im German Whisky Release ist dieser fünf Jahre alte, im Bourbonfass gereifte Whisky, der in meinem Lager ein besonderes Finish erhalten hat: in einem edlen Cognac-Fass der renommierten Brennerei Frapin aus der Grande Champagne.

Aroma: feine Süße, leichte Malzigkeit, schöne Anklänge von Trauben

Geschmack: schöne Fruchtnoten, dunkle Trauben, leichte Einflüsse von Kräutern, und dezente Eichenholznoten

Abgang: langanhaltend, dunkelfruchtig

Alkoholgehalt: 55,8% Vol. Preis: 79,90€/0,5L

Link zum Shop: https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-wildblackforest2020-cognacfinish/

Whisky Experiment No. VI German Whisky Cherry Liqueur Finish

Unter dem Label „Whisky Experiment“ erscheinen myBars etwas unkonventionelleren Abfüllungen – Whiskys mit Trinkstärke zwischen 40 und 48 % Vol., die entweder durch ein besonderes Destillat oder ein ungewöhnliches Fass herausstechen. Beim Whisky Experiment No. VI trifft sogar beides zu.

Hier hat Gran einen Blend aus sorgfältig ausgewählten deutschen Whiskys mit einem außergewöhnlichen Fass vereint: einem ehemaligen Kirschlikörfass. Das Ergebnis ist ein überraschend fruchtiger und blumiger Whisky mit feiner Süße, einer dezenten Holznote und einem charmanten Hauch von roter Frucht.

Aroma: zarte, blumige Noten, frische Früchte, Beeren und Äpfel, ein Hauch Zitrusfrische Geschmack: sanft, angenehm mild, frische Beeren, feine Kirschen, süßliche Tiefe Abgang: mittellang, feine Würze, dezente Süße

Alkoholgehalt: 44,3% Vol. Preis: 44,90€/0,5L

Link zum Shop: https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-thousandmountains-2019-whiteport/