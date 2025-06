Unser gerade beendetes Gewinnspiel, in Kooperation mir unserem Partner Kirsch Import, lief nur eine Woche, hatet es aber in sich, denn es ging nicht nur um EINEN Whisky, sondern um viele: Am Samstag, dem 11. Oktober, öffnet das CCH – Congress Center Hamburg erstmals seine Türen für Whiskyfreund*innen: Die Whisky Live Germany 2025 lädt zum Premieren- und Publikumstag mit 500 Whiskys und Premium-Spirituosen zur freien Verkostung. Zu gewinnen gab es bei uns 3 x 2 Eintrittskarten für dieses Highlight im diesjährigen Genusskalender, bei dem alle Drams auf der Messe im Eintrittspreis inkludiert sind!

Für den ersten Platz gab es zusätzlich ein Geschenk mit Seltenheitswert: eine Flasche eines Single Casks aus der limitierten Sonderabfüllungsreihe „The Awakening Series 2025“, die von Kirsch Import exklusiv zur Messe aufgelegt wird.

Für die vielen, vielen Einsendungen möchten wir uns bei Ihnen auch dieses Mal bedanken. Es ist für uns schön zu sehen, dass die Preise bei Ihnen auf Anklang stoßen. Unsere elektronische und unbestechliche Glücksfee hat aus den zahlreichen richtigen Antworten jetzt die drei Gewinner der Verlosung gezogen – aber bevor wir Ihnen verraten, wer sich diesmal freuen darf, hier nochmals einige Infos zur Whisky Live Germany 2025 in Hamburg und den Preisen:

Whisky erleben, nicht nur probieren

Die Whisky Live Germany ist 2025 der Ort für Entdeckungen. Über 500 Whiskys und Premium-Spirituosen stehen zur freien Verkostung bereit – im Eintrittspreis bereits enthalten. Dieses offene Konzept ist in Deutschland einzigartig und macht es Fans möglich, auch abseits bekannter Namen neue Favoriten zu finden. Verantwortungsvoller Genuss natürlich vorausgesetzt.

Wer tiefer einsteigen will, kann sich in Masterclasses von Größen und Expert*innen der Branche inspirieren lassen: Master Distiller, unabhängige Abfüller oder Gründer*innen stehen mit Fachwissen Rede und Antwort, geben tiefe Einblicke in die Produktion oder verraten das ein oder andere Produktionsgeheimnis.

Hamburg bietet dafür den passenden Rahmen: Das CCH liegt direkt am Bahnhof Dammtor, mitten in der Stadt. Ideal für alle, die Whisky-Genuss mit einem Wochenende in einer der spannendsten Städte Deutschlands verbinden wollen – ob Reeperbahn, Hafenrundfahrt oder Musicalabend.

Erster Preis: 2 Tickets für den Publikumstag & 1 x Port Askaig 16. y.o. – The Awakening Series 2025 Islay Single Malt Scotch Whisky, Refill Hogshead #808318173, 57,8% vol., weder gefärbt noch kühlfiltriert

Zweiter Preis: 2 Tickets für den Publikumstag

Dritter Preis: 2 Tickets für den Publikumstag

Und je einen der drei Preise rund um die Whisky Live Germany 2025 gewonnen haben:

2 Tickets für den Publikumstag & 1 x Port Askaig 16. y.o. – The Awakening Series 2025 Islay Single Malt Scotch Whisky:

Manfred Plachetka aus 47877 Willich

Je 2 Tickets für den Publikumstag:

Sven Hasenkamp aus 46562 Voerde

Jörg Klopenburg aus 25591 Ottenbüttel

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import abgewickelt. Man wird von dort mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Und natürlich geht es gleich heute wieder weiter mit unseren Gewinnspielen für Whiskyfreunde – wir hoffen natürlich, dass sie gleich wieder bei uns vorbeisehen und mitmachen! Auch bei unserem neuen Gewinnspiel gibt es spannende und wertvolle Preise!

Also bis gleich!

Ihr Whiskyexperts-Team