7 deutsche Abfüllungen zum Tag des Deutschen Whiskys bei myBar by David Gran – und ein exklusives Release Tasting

Zum Tag des deutschen Whiskys am 28. Juni ist noch etwas Zeit – der unabhängige Abfüller myBar by David Gran stellt aber schon jetzt die sieben neuen Bottlings vor, die an diesem Tag veröffentlicht werden und allesamt aus deutschen Destillerien stammen. Grund dafür: am 28. Juni um 19:30 gibt es dazu ein Live-Tasting, und wer sich jetzt dafür anmeldet (Link unten), erhält dafür schon vorab ein Tasting Set mit allen sieben Abfüllungen.

Hier die Infos, die wir dazu bekommen haben:

German Whisky Release zum Tag des Deutschen Whiskys bei myBar by David Gran – Sieben neue Abfüllungen und ein exklusives Release Tasting

Zum Tag des Deutschen Whiskys am 28. Juni 2025 präsentiert der unabhängige Abfüller myBar by David Gran sieben neue Whiskys aus deutschen Brennereien – darunter mehrere Erstabfüllungen. Die Releases werden im Rahmen eines exklusiven Online-Tastings vorgestellt, das Whiskyfans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum die Möglichkeit bietet, live dabei zu sein.

Seit einigen Jahren wird am letzten Samstag im Juni der Tag des Deutschen Whiskys gefeiert – und in diesem Jahr setzt myBar by David Gran ein besonderes Zeichen: Aus seinem kleinen Fasslager mitten in der Altstadt von Wangen im Allgäu bringt Bartender und Mixologe David Gran sieben limitierte Abfüllungen deutscher Whiskys auf den Markt. Die handverlesenen Destillate stammen aus vier renommierten Brennereien, ergänzt durch einen eigenen German Blended Malt.

Die Whiskys werden im Rahmen eines Online-Tastings am 28. Juni 2025 um 19:30 Uhr exklusiv vorgestellt. Teilnehmende erhalten vorab ein Tasting-Paket mit allen sieben Samples sowie einen Zugangslink zur digitalen Verkostung. Die Teilnahme kostet 39,90 € zzgl. Versand; Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2025.

Line-up des Tastings:

St. Kilian lightly peated 2022/2025 – PX Sherry Cask

Heiligen Berg Feld 2021/2025 – PX Sherry Fass

Whisky Experiment No. VI – German Blended Whisky, Cherry Liqueur Cask Finish

Thousand Mountains 2021/2025 – White Port Finish

Wild Blackforest Peated 2020/2025 – Rum Cask Finish

Heiligen Berg Feld 2021/2025 – Peated Port Finish

Wild Blackforest 2020/2025 – Cognac Cask Finish

Mit diesem Release unterstreicht myBar by David Gran das kreative Potenzial deutscher Whiskybrennereien – und macht zugleich erlebbar, wie vielfältig gereifter Whisky „Made in Germany“ sein kann.

Anmeldungen: www.davidgran.de/produkt/german-whisky-2025/