SLYRS lädt zum Tag der offenen Destillerie und zur SLYRS Cask Night

Zwei Events der Destillerie SLYRS wollen wir Ihnen hier noch kur vorstellen und ankündigen (sie sind dann auch in unserem Eventkalender zu finden): Nach längerem Umbau öffnet die Brennerei am Schliersee mit einem Tag der offenen Destillerie am 29. Juni 2025 ihre Pforten für Besucher (in diesem Rahmen finden auch einige Masterclasses statt) – und schon vorher, am 12. Juni, gibt es die SLYRS Cask Night, bei der Whiskys direkt vom Fass verkostet werden.

Details zu den beiden Veranstaltungen nachfolgend:

SLYRS lädt ein: Tag der offenen Destillerie Nachhaltig. Modern. Unvergesslich. – 29. Juni 2025

Die Bauarbeiten an der SLYRS Destillerie sind in den Endzügen und unsere neue Destillerie ist fast fertig – und ihr seid herzlich eingeladen, sie mit uns zu entdecken! Am Sonntag, den 29. Juni um 10.00 Uhr, öffnen wir unsere Tore für alle Whiskyfreunde, Neugierigen und Genießer.

Erlebt hautnah, wie aus modernster Technik, regionalem Handwerk und echter Leidenschaft ein Ort entstanden ist, der neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Destillationskunst setzt.

Das erwartet euch:

Spannende Einblicke & exklusive Führungen

Whisky Frühschoppen mit Musik

Masterclasses mit SLYRS Brand Ambassador Kilian Jonscher

Verkostungen, Whisky-Erlebnisse & Kulinarik

Der Eintritt ist frei – kommt vorbei und erlebt die neue Welt von SLYRS hautnah!

Sichert Euch jetzt schon Eure Tickets für die Masterclasses:

1. SLYRS Essentials – Die Seele des Schliersees

Erlebt die Essenz von SLYRS! In dieser MasterClass führt Euch unser Whisky-Experte Kilian Jonscher durch das Herzstück unseres Sortiments.

2. SLYRS Cask Stories – Die Kunst der Nachreifung

Hinter jedem Fass verbirgt sich eine Geschichte – und in dieser MasterClass erzählen wir sie. Von karibischem Rum über edlen Oloroso-Sherry bis hin zur exklusiven Sonderabfüllung im Rotweinfass.

3. SLYRS Cask Stories – Die Kunst der Nachreifung 2.0

Diese MasterClass ist der zweite Teil unserer Cask Stories – mit neuen, ebenso faszinierenden Fassreifungen. Hier trifft bayerischer Whisky auf Portwein, Pedro Ximénez Sherry und ein raffiniert komponiertes Triple-Cask-Finish.

4. SLYRS Aged 12 Years – Die Meisterklasse Taucht ein in die Königsklasse von SLYRS. Diese MasterClass ist den gereiftesten Schätzen unserer Destillerie gewidmet: 12 Jahre alter Whisky, nachgereift in besonderen Dessertwein- und Rumfässern.

SLYRS Cask Night – Fass-Tasting der Extraklasse am 12.06.2025 um 18:00 Uhr

Exklusives Fass-Tasting – genießt den Whisky direkt aus dem Fass und erlebt eine wahre Geschmacksexplosion dank der intensiven Fass-Stärke. Wir degustieren vier verschiedene Fassproben und fügen nach dem Motto „to release the serpent“ tropfenweise Wasser hinzu. Dadurch öffnet sich die Struktur des Whiskys, und du kannst die Aromen noch intensiver wahrnehmen und erleben, wie sich der Whisky verändert.

Durch den Abend führt Helmut Knöpfle, Keeper of the Quaich, eine echte Whisky-Koryphäe. Als Träger dieser renommierten Auszeichnung gehört er zu einem exklusiven Kreis von Whisky-Experten weltweit, die sich mit außergewöhnlichem Engagement für die Whisky-Kultur verdient gemacht haben. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Welt der edlen Spirituosen vermittelt er auf einzigartige Weise sein Wissen über Whisky, Aromen und Food Pairing – informativ, unterhaltsam und mit spürbarer Leidenschaft.

Zum Abschluss genießen wir gemeinsam an unserer Verkostungsbar einen letzten Dram in Fass-Stärke.

Vier exklusive Fassproben

Ein Abschluss-Dram in Fass-Stärke

Ein kleiner Snack inklusive

Ein besonderes Erlebnis für alle Whisky-Liebhaber!

