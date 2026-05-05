Neues von Ammersee: Die dort ansässige HeiligenBergFeld Distillery lässt auf ihre Black Pearl Edition 1 wie angekündigt die Black Pearl Edition 2 folgen. Der Bavarian Single Malt reifte in einem Ex-Rum Barbados Cask und einem Ex-IsLay Cask. Hier gibt das groß geschriebene L einen kleinen Hinweis auf die Herkunfts-Brennerei.
Mehr Details und die Bestellmöglichkeit im nachfolgenden Pressetext:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Neu: HeiligenBergFeld Whisky Black Pearl Edition 2
Liebe Freunde und Interessenten der HeiligenBergFeld Distillery,
nach dem Erfolg der Black Pearl Edition 1 ist unsere Crew mit einem neuen Abenteuer zurück: HeiligenBergFeld Whisky, geerntet in einem ex-Rum Barbados Cask, kombiniert mit HeiligenBergFeld Whisky aus einem ex-IsLay Cask (leicht rauchig)
Aus welcher Brennerei kam das ex IsLay Fass??? (einen Hinweis auf die Islay-Destillerie ist das große L im Namen IsLay)
Farbe: Helles Strohgelb
Nase: Apfel-Birnen-Mus, leichter süßer Rauch, Yuzu Frucht mit unreifer Mango, Vanille und Lemon-Tarte.
Geschmack: schöne Süße, Streusel, Zitronenmarmelade, Eichenwürze, weißer Pfeffer, Asche Rauch, wird immer trockener, Vanille und Salz.
Abgang: lang, eingekochte tropische Früchte, leichter weißer Pfeffer.
Tasting-Notes: Bloggertreffen
HeiligenBergFeld Whisky Black Pearl Edition 2
Alter: 4 Jahre
500 ml
Aged in ex IsLay / ex Rum
58,8 % Alk. V.
585 Flaschen.
UVP 79,00 € (158,00 €/l zuzüglich Versandkosten)
Ohne Kühlfiltration oder Farbstoff
Ab sofort erhältlich!
Unsere Fachhändler – HeiligenBergFeld Whisky – finden Sie im Internet unter