Neues von Ammersee: Die dort ansässige HeiligenBergFeld Distillery lässt auf ihre Black Pearl Edition 1 wie angekündigt die Black Pearl Edition 2 folgen. Der Bavarian Single Malt reifte in einem Ex-Rum Barbados Cask und einem Ex-IsLay Cask. Hier gibt das groß geschriebene L einen kleinen Hinweis auf die Herkunfts-Brennerei.

Mehr Details und die Bestellmöglichkeit im nachfolgenden Pressetext:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: HeiligenBergFeld Whisky Black Pearl Edition 2

Liebe Freunde und Interessenten der HeiligenBergFeld Distillery,

nach dem Erfolg der Black Pearl Edition 1 ist unsere Crew mit einem neuen Abenteuer zurück: HeiligenBergFeld Whisky, geerntet in einem ex-Rum Barbados Cask, kombiniert mit HeiligenBergFeld Whisky aus einem ex-IsLay Cask (leicht rauchig)

Aus welcher Brennerei kam das ex IsLay Fass??? (einen Hinweis auf die Islay-Destillerie ist das große L im Namen IsLay)

Farbe: Helles Strohgelb

Nase: Apfel-Birnen-Mus, leichter süßer Rauch, Yuzu Frucht mit unreifer Mango, Vanille und Lemon-Tarte.

Geschmack: schöne Süße, Streusel, Zitronenmarmelade, Eichenwürze, weißer Pfeffer, Asche Rauch, wird immer trockener, Vanille und Salz.

Abgang: lang, eingekochte tropische Früchte, leichter weißer Pfeffer.

Tasting-Notes: Bloggertreffen

HeiligenBergFeld Whisky Black Pearl Edition 2

Alter: 4 Jahre

500 ml

Aged in ex IsLay / ex Rum

58,8 % Alk. V.

585 Flaschen.

UVP 79,00 € (158,00 €/l zuzüglich Versandkosten)

Ohne Kühlfiltration oder Farbstoff

Ab sofort erhältlich!

Unsere Fachhändler – HeiligenBergFeld Whisky – finden Sie im Internet unter

www.heilgienbergfeld.de/händler