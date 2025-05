Neues von Ammersee: Die dort ansässige HeiligenBergFeld Distillery bringt eine erste Edition ihres HeiligenBergFeld Whisky Black Pearl auf den Markt, ein Whisky aus einem ex-Rumfass und einem ex-Islay-Fass (einen Hinweis auf die Islay-Destillerie findet sich im im nachfolgenden Pressetext.

Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Black Pearl Edition geben, wir werden Sie darüber natürlich informieren. Hier aber zunächst einmal Infos für alle Interessierten an den 599 Flaschen der diesjährigen Abfüllung, der Black Pearl Edition 1:

Neu: HeiligenBergFeld Whisky Black Pearl Edition 1

Die Black Pearl Edition 1 sticht in See – kraftvoll, selten, unvergesslich und wunderbar anders. Ein Whisky für Entdecker, Fans und Freigeister.

Black Pearl Edition steht für die Kombination von Rumfass (Karibik) und Rauch (ex Islay). So entsteht eine „Schwarze Perle“

Alter: 3 Jahre

Reifung: ex IslAy / ex-Rum (Trinidad)

Alkoholgehalt: 60,1 %

Inhalt: 500 ml

Flaschenanzahl: 599 Stück

UVP: 79,00 € (158,00 €/l zuzüglich Versandkosten)

Ohne Kühlfiltration oder Farbstoff

Ab sofort erhältlich!

Unsere Fachhändler – HeiligenBergFeld Whisky – finden Sie im Internet unter www.heiligenbergfeld.de/händler

Tasting-Notes:

Tom Diewock – Cigar-Malt & More – Ingolstadt

Farbe: Helles Strohgelb

Aroma: Sehr fruchtig. Helle Früchte, fast tropisch (Aprikose, Mango, Ananas). Etwas Zitrus. Leichter Rauch, kaum torfig. Petrichor – Regen auf trockener Erde. Minimaler Schwefel, aber nicht unangenehm.

Geschmack: Süß von Anfang an. Wieder helle Steinfrüchte. Vanille, süßes Malz. Dick, fett, fast sirupartig. Alkohol spürbar, aber gut eingebunden. Über allem liegt ein leichter Schwaden Rauch.

Abgang: Lange, malzig-süß. Etwas schwarzer Pfeffer. Holzig, Eiche. Rauchnote bleibt.

Jedes Jahr im Mai wird eine weiter Black Pearl Edition auf den Markt kommen. Die Edition 2 in 2026 wird eine Kombination aus ex-IsLay / ex-Rum (Barbados), somit wird jede Abfüllung einzigartig. Bei der „ex-Islay“ Distillery stelle man sich einfach in 2025 ein großes A im Namen „IslAy vor und in 2026 ein großes L. Produktinformationen gibt es immer unter www.heiligenbergfeld.de