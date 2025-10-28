HeiligenBergFeld Distillery geht exklusive Partnerschaft in der Schweiz ein

Die am Ammersee ansässige HeiligenBergFeld Distillery geht eine exklusive Partnerschaft mit World of Whisky „Waldhaus am See“ – St. Moritz und der Whisky Bibliothek – Bern für das Schweizer Geschäft ein. Für 2026 sind in der Schweiz gemeinsame Messeauftritte mit den beiden Importeuren geplant.

Für Genießer:innen in der Schweiz gibt es zusätzlich ein Single Cask Bottling. Ein Teil der Abfüllung wird ab 03. November auch in Deutschland erhältlich sein.

Die Details dieser Abfüllung finden Sie in der Aussendung der HeiligenBergFeld Distillery:

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft können Kunden aus der Schweiz eine von Claudio und Nico Bernasconi, Sasa Lazarevic und Zoran Antic ausgesuchte Einzelfassabfüllung der HeiligenBergFeld Distillery direkt erwerben.

HeiligenBergFeld Whisky hält somit Einzug in den „Devil´s Place“, der größten Whisky-Bar der Welt im Waldhaus am See in St. Moritz.

Gemeinsame Messeauftritte mit den beiden Importeuren sind in der Schweiz für 2026 geplant.

Ein Teil der Abfüllung wird ab 03. November auch in Deutschland erhältlich sein.

“ Waldhaus am See“ „Whisky Bibliothek“ Distilled 10/21 Distilled 10/21 Bottled 10/25 Bottled 10/25 Cask Nr. 1 Cask Nr. 1 Flaschen 238 Flaschen 238 58,7 % Alk.V. 58,7 % Alk.V. Aged in Amontillado Aged in Amontillado

UVP 89 CHF

UVP 89 € (Deutschland)

Tasting-Notes

Aroma: in der Nase entfaltet sich ein vielschichtiges Bouquet aus getrockneten Früchten, gerösteten Nüssen und einer feinen Eichenwürze. Dazu gesellen sich warme Zimtnoten und ein subtiler Hauch von Sherry.

Geschmack: Vollmundig und komplex. Die würzigen Anklänge von Zimt und Muskat werden von Karamell, Honig und tiefroten Früchten ausbalanciert. Ein Hauch dunkle Schokolade, getrocknete Aprikosen und subtile Mentholnoten sorgen für zusätzliche Tiefe.

Abgang: Lang, wärmend und intensiv. Die süßen und würzigen Noten verweilen angenehm und hinterlassen einen Nachklang von Eiche und Sherry.