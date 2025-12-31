Zum Jahreswechsel noch News aus der Schweiz (und einen lieben Gruß an unsere Schweizer Leser): Zum Jubiläum der Whisky Bibliothek gibt es nun eine zweite Sonderabfüllung von Decadent Drinks, einen Williamson 9 Years Old aus dem 2nd Fill Sherry Hogshead. Er ist in limitierter Auflage im Onlineshop der Whisky Bibliothek erhältlich.

Alle Infos dazu finden Sie hier:

Whisky Bibliothek präsentiert zweite exklusive Anniversary-Abfüllung von Decadent Drinks

Die Whisky Bibliothek feiert ihr Jubiläum nicht mit einer einzelnen Abfüllung, sondern gleich mit zwei bewusst ausgewählten Anniversary-Whiskys. Neben dem bereits vorgestellten Filey Bay IPA Single Cask folgt als zweite exklusive Jubiläumsabfüllung ein Fass von Decadent Drinks. Die Partnerschafts-Reise zwischen der Whisky Bibliothek und Decadent Drinks läuft seit März 2025 – und steht sinnbildlich für das, wofür Angus und sein Team seit Jahren bekannt sind: kompromisslose Qualität und eigenständige Charaktere.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir von Angus ein Angebot erhalten, das man nicht alle Tage auf dem Tisch hat: sechs Fässer – und was für welche! Darunter echte Schwergewichte wie Ben Nevis, Orkney, Glenfarclas und einige weitere Kandidaten, die beim Degustieren für offene Münder gesorgt haben. Die Bandbreite reichte von 1st Fill Sherry über Bourbon Casks bis hin zu einem exzellenten 2nd Fill Islay-Leckerli – dem legendären Williamson (aka Laphroaig).

Wir sind ehrlich gesagt noch selbst ein bisschen geflashed von der Qualität und der Auswahl. Es war keine einfache Entscheidung, aber wir glauben, wir haben genau das richtige Fass für unser Jubiläum gefunden.

Mit dem Williamson 9 Years Old wurde schliesslich ein Whisky ausgewählt, der diese Handschrift perfekt trägt: ehrlich, intensiv und ohne unnötige Spielereien. Destilliert im Jahr 2015 und im Jahr 2025 abgefüllt, reifte dieser Single Malt vollständig in einem 2nd Fill Sherry Hogshead. Das Fass gibt Struktur und Würze, ohne den unverkennbaren Islay-Charakter zu überdecken.

Torf, maritime Frische und medizinische Noten stehen im Vordergrund, ergänzt durch dunkle Frucht, Leder und eine feine Sherrywürze. Abgefüllt bei 57,1 % Vol., zeigt sich der Williamson kraftvoll, präzise und vielschichtig – ein Whisky, der Aufmerksamkeit verlangt und mit Tiefe belohnt.

Tasting Notes

Nase: Dichter phenolischer Torfrauch, kalte Asche und Glut, dazu salzige Atlantikluft, Lederfett und ein klarer Jod-Antiseptik-Ton – old-school Islay ohne Schnörkel.

Gaumen: Kraftvoll und ölig, mit geräuchertem Malz, salzigem Karamell und dunklen Trockenfrüchten; eine feine Sherrywürze sorgt für Tiefe, ohne den Rauch zu überdecken.

Finish: Sehr lang, wärmend und rauchig – Salz, Asche und eine dunkle, sherrygetönte Süsse bleiben noch lange am Gaumen.

Diese zweite exklusive Anniversary-Abfüllung ergänzt das Jubiläums-Line-up der Whisky Bibliothek ideal und unterstreicht den Anspruch, besondere Momente mit Whiskys zu feiern, die Charakter, Herkunft und Haltung vereinen.

Link zu Shop:

https://www.whisky-bibliothek.ch/product/williamson-9-jahre-2015-2025-anniversary-bottling-for-whisky-bibliothek/

Preis: CHF 135.-

Nur 244 Flaschen.