Serge verkostet: Neun aus Laphroaig

Laphroaig stellte in unseren Top Ten der meistgelesenen Artikel über leistbare Neuerscheinungen im Jahr 2025 den ersten Platz, und Laphroaig ist auch das Thema der Verkostung von Serge Valentin heute (nachdem Angus MacRaild vor drei Tagen ebenfalls 14 Abfüllungen von Laphroaig verkostete). Neun Abfüllungen der Destillerie im Süden von Islay hat er im Glas, und keine davon enttäuscht ihn – alle erhalten Bewertungen von 85 Punkten an aufwwärts, drei davon erreichen sogar 90 Punkte und mehr.
Im Überblick zeigt das unsere Tabelle, auf der Webseite von Serge finden Sie wie immer die ausführlichen, lesenswerten Tasting Notes:
|Abfüllung
|Punkte
|Laphroaig 12 yo (46%, OB, American oak barrels, travel retail, 2025)
|85
|Leapfrog 13 yo 2011/2025 (54.4%, Murray McDavid, Benchmark, bourbon barrels, casks #85290+91+92, 687 bottles)
|88
|Laphroaig 11 yo 2014/2025 (57.5%, The Single Malts of Scotland for LMDW Itinéraires, refill hogshead, cask #1414000224, 359 bottles)
|89
|Laphroaig 13 yo 2011/2025 (57.4%, Hogshead Imports, Exclusive Release, refill barrel, 192 bottles)
|89
|Laphroaig 19 yo 1987/2006 (52.2%, Scotch Malt Whisky Society, #29.54, ‘Tulips in a coal cellar’)
|89
|Laphroaig 33 yo ‘Donald Johnston’ (43.8%, OB, Strong Characters, sherry finish, 2024)
|89
|Laphroaig 31 yo 1993/2025 (42.4%, C. Dully Selection, hogshead, cask #6793, 197 bottles)
|91
|Laphroaig 34 yo 1991/2025 (48.3%, WhiskyLand, Decadent Drinks, refill hogshead, 182 bottles)
|91
|Laphroaig 32 yo 1992/2024 (52.7%, Quaich Bar, Singapore Exclusive, The Islay Giants, cask #3845, 283 bottles)
|90