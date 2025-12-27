Whiskyfun: Angus verkostet 14x Laphroaig (mit Galerie)

Ganze 14 Abfüllungen von Laphroaig hat Angus MacRaild heute auf seinem Verkostungszettel – viele Originalabfüllungen aus verschiedenen Zeiten, einige aus der SMWS und eine von Cadenhead. Die niedrigste Wertung für diese Session ist 85 Punkte für den Laphraig 10yo aus dem Vorjahr, es endet dann mit einem phänomenalen Laphroaig 10yo aus ca. 1970, der 97 Punkte erhält.

Hier unsere Tabelle zur Verkostung (die ausführlichen Tasting Notes sind es wert, gelesen zu werden):

Abfüllung Punkte

Laphroaig 10 yo (40%, OB, 2024) 85 Laphroaig ‚Laudable‘ 15 yo 1985/2000 (50%, Douglas Laing Old Malt Cask, 318 bottles) 86 Laphroaig 1983/1999 (43%, MacKillop’s Choice, Moon Import, cask #1711) 88 Laphroaig 1989/2002 (47%, OB for the retirement of Iain Henderson, 24 bottles) 87 Laphroaig 21 yo 1995 (59.0%, Scotch Malt Whisky Society 29.196 ‘A Mermaid’s Tale’, refill barrel, 192 bottles) 88 Laphroaig 19 yo 1987/2006 (52.2%, Scotch Malt Whisky Society 29.54 ‘Tulips in a coal cellar’, refill barrel, 261 bottles) 90 Laphroaig 12 yo 1984/1996 (59.9%, Cadenhead ‘Authentic Collection’) 88 Laphroaig 10 yo (43%, OB, Hiram Walker US import ‘B182’, -/+ 1995) 88 Laphroaig 10 yo (43%, OB, Hiram Walker US import, 75cl, -/+ 1990) 90 Laphroaig 10 yo (45% / 90 US proof, OB, Regal Brands US import, 750ml, late 1980s) 92 Laphroaig 10 yo (90 US proof, OB, Regal Brands US import, 750ml, rotation 1988) 92 Laphroaig 10 yo (45%, OB, Buckingham Wile US import, 750ml, rotation 1989) 93 Laphroaig 10 yo ‘Unblended’ (90 US proof, OB, Julius Wile US import, 750ml / 25.4 fl oz, screw cap, -/+ 1980) 94 Laphroaig 10 yo ‘Islay Malt Scotch Whisky’ (No ABV stated, OB, -/+ 1970) 97

Zur Verkostung noch eine Galerie mit Bildern von unserem Besuch bei Laphroaig vor zwei Jahren, damals noch mit Barry McAffer als Distillery Manager…