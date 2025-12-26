Nur noch bis Sonntag: 3x den neuen Rothaus CS mit 2 Tumblern gewinnen – und beim Hauptpreis den Rothaus Kühlrucksack dazu!

Auch zu Weihnachten geht es bei uns mit unseren Gewinnspielen weiter – und diesmal dürfen wir Sie mit Whisky aus einer deutschen Region überraschen, die untrennbar mit Weihnachten in Deutschland verbunden ist: Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner, der Destillerie Kammer-Kirsch, verlosen wir drei Flaschen des brandneuen Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Cask Strength 2025! Zu allen drei Flaschen geben wir Ihnen noch zwei stilvolle Rothaus Tumbler dazu – und als Gewinner des Hauptpreises freuen Sie sich zusätzlich über den stylischen Rothaus Kühlrucksack!

Black Forest Rothaus Single Malt Whisky

Die Idee zum Black Forest Single Malt Whisky wurde von Max Sachs, dem ehemaligen Braumeister der Staatsbrauerei Rothaus, angestoßen. Auf der Suche nach einer geeigneten Brennerei als Partner fügten sich alte Verbindungen wieder zusammen: Sowohl die Destillerie Kammer-Kirsch, die 1909 vom Badischen Landtag beauftragt wurde, ein echtes unverfälschtes Kirschwasser herzustellen, als auch die Badische Staatsbrauerei Rothaus standen einst im Besitz des Großherzogs von Baden.

Heimisches Braumalz, ergänzt um besonders aromatisches Karamellmalz, wird in den kupfernen Sudkesseln der Brauerei mit dem weichen Rothauser Brauwasser aus den sieben eigenen Quellen gemaischt, abgeläutert und die gewonnene hochkonzentrierte Würze in den Gärkeller vergoren.

Die von Rothaus gelieferte Maische wird anschließend bei Kammer-Kirsch weiterverarbeitet. Eine zweifache Destillation bringt außergewöhnliche Qualität hervor und entspricht damit der schottischen Herstellungsweise. Unter der Leitung von Whiskyexperte Gerald Erdrich und Brennmeister Normann Oster destilliert das erfahrene Team die Maische und begleitet jeden Schritt, vom Brennen bis zur Reifung in ausgewählten Fässern. 2023 wurden neue Feinbrennblasen installiert, die moderne Technik mit traditioneller Handwerkskunst verbinden. In den temperaturbeständigen Eiskellern der denkmalgeschützten früheren Brauerei, die heute Kammer-Kirsch beherbergt, lagert das Destillat in einer Vielfalt hochwertiger Fässer. Dabei zahlt sich sein weltweites Netzwerk ebenso aus wie seine jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit außergewöhnlichen Fässern, die die Grundlage für Tiefe, Balance und Charakter jedes einzelnen Batches bilden. Nach der Reifezeit werden die Fässer von Erdrich und seinem Team verkostet und zusammengestellt.

Die folgenden drei Black Forst Rothaus Single Malts zeigen die Vielfalt und Geschmackstiefe der Abfüllungen – den Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Cask Strength 2025 können Sie 3x gewinnen!

Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Standardabfüllung 2025

Die Reifung in Ex-Bourbon-Fässern und vorbelegten Eichenfässern bringt eine harmonische Kombination aus würzigen und fruchtigen Noten hervor. Die neue Standardabfüllung des Black Forest Rothaus Single Malt Whiskys überzeugt weiterhin mit bewährter Qualität, profitiert nun jedoch von Fässern mit längerer Reifezeit, die dem Whisky zusätzliche Tiefe und Eleganz, sowie eine bemerkenswerte Komplexität verleihen.

Farbe: Helles Gold

Helles Gold Nase: Intensive Aromen von Pfeffer, Honig und frischem Holz

Intensive Aromen von Pfeffer, Honig und frischem Holz Geschmack: Kräftig und würzig, dunkle Früchte treffen auf Vanille und Waldhonig, ergänzt durch Walnuss und Rosinen

Kräftig und würzig, dunkle Früchte treffen auf Vanille und Waldhonig, ergänzt durch Walnuss und Rosinen Abgang: Angenehm trocken, elegant und langanhaltend

Angenehm trocken, elegant und langanhaltend 0,7 L / 43% Vol.

Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Highland Cask

Dieser Whisky ist eine ganz besondere Spezialität, denn er reifte ausschließlich in Holzfässern aus Schwarzwälder Eiche. Die Fässer wurden für diese Abfüllung von Christof Schlegel, einem der letzten Küfer im Schwarzwald, hergestellt. Dessen Vater Josef hat die Küferei bereits von seinem Vater übernommen, nachdem er 1956 das alte Handwerk in Waldshut erlernte. Jedes Fass ist ein Unikat. Es dürfte der wohl erste und bisher einzige Whisky sein, der jemals in Fässern aus Schwarzwälder Eiche reifte. Die Reifung erfolgte in extra dafür hergerichteten Kellern der Brauerei Rothaus auf 1.000 Metern Höhe und trägt so zu Recht den Namen Highland. Die Aromanoten spiegeln die Flora und Fauna des Schwarzwalds wider. Diese Spezialität wurde ungekühlt filtriert, um ihren Charakter voll entfalten zu können.

Aus der Highland Cask Serie entstammt der vor Kurzem vom Whisky-Botschafter zu Deutschlands besten Whisky 2025 gekürte Sonderedition.

Farbe: Bernstein

Bernstein Geruch: Hauch von Tannenhonig, Vanille, Wiesenkräuter, warm und süß

Hauch von Tannenhonig, Vanille, Wiesenkräuter, warm und süß Geschmack: Lang anhaltender Abgang mit Vanille und warmen, würzigen sowie süßen Anklängen

Lang anhaltender Abgang mit Vanille und warmen, würzigen sowie süßen Anklängen 0,5L / 46% Vol.

Ihr Gewinn: Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Cask Strength 2025

Die Cask Strength Variante präsentiert den Black Forest Rothaus Whisky in seiner reinsten Form – kraftvoll, unverfälscht, voller Charakter und in der natürlich vorhandenen Fassstärke. Auch dieser Single Malt greift auf ältere Fässer zurück, in Kombination mit der Fassstärke wird so das volle Potenzial des Whiskys ausgeschöpft.

Farbe: Gold

Gold Nase: Verspielte Süße von Vanille und Karamell, begleitet von Malz, Pfeffer und dunklen Früchten

Verspielte Süße von Vanille und Karamell, begleitet von Malz, Pfeffer und dunklen Früchten Geschmack: Malzige Röstaromen verbinden sich mit fruchtiger Süße, Noten von gebrannten Mandeln und Brombeermarmelade treten deutlich hervor

Malzige Röstaromen verbinden sich mit fruchtiger Süße, Noten von gebrannten Mandeln und Brombeermarmelade treten deutlich hervor Abgang: Sehr lang, weich, mit Nachklang roter Früchte

Sehr lang, weich, mit Nachklang roter Früchte 0,5 L / 54,8% Vol.

