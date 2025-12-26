whic veröffentlicht spannenden Weltwhisky aus Afrika als zweiten Teil der Serie Terra Primalis

Mit der zweiten Abfüllung der Serie Terra Primalis führt uns whic.de in eine terra incognita – mehr als der Kontinent, auf dem der Whisky gebrannt wurde und seine Stärke sowie die Lagerung im Weinfass ist an nackten Fakten aus der nachfolgenden Pressemitteilung nicht zu erfahren. Alter und Brennerei bleiben dabei ein Geheimnis.

Nicht geheim, sondern ausführlich beschrieben, sind die Tasting Notes – und wo man den Whisky ab sofort beziehen kann. Lesen Sie hier mehr:

AUF DEN SPUREN AFRIKANISCHEN WHISKYS

Spannender Weltwhisky als zweiter Teil der Serie Terra Primalis veröffentlicht

Bremen, 26.12.2025 – Aromen-Entdecker aufgepasst: Mit dem Terra Primalis African Whisky erweitert whic seine Reihe außergewöhnlicher Abfüllungen aus aller Welt um einen Whisky aus Afrika. Der limitierte Whisky verbindet seine spannende Rauchnote mit der trockenen Fruchtsüße aus dem Weinfass.

In der Nase treffen süßer Rauch, getrocknete Kräuter und Honig auf Heu, Kamille und angebranntes Karamell. Dahinter zeigen sich Tabak, Weihrauch und süße Früchte wie Feigen und Aprikosen. Am Gaumen wirkt der Whisky zunächst weich, dann zunehmend würzig und trocken. Aschiger Rauch, Espresso, Karamell und Kakao verbinden sich mit Kräutern, Muskat und einer feinen Bitterkeit. Der Nachklang ist lang, rauchig und von Kaffee, Kräutern und dezentem Holz geprägt.

Mit intensiver Trinkstärke von 49,3% Vol. stürmen die natürlichen, vollen Aromen die Nosinggläser. Neugierige Entdecker können sich auf ein vollmundiges und ursprüngliches Abenteuer freuen, da der Whisky weder kühlgefiltert noch gefärbt wurde. Ein Whisky, der Ecken und Kanten zeigt – bewusst klar konturiert.

Nur 258 Flaschen dieses African Whiskys sind verfügbar. Ab sofort exklusiv bei whic: https://whic.de/terra-primalis

„Erstmalig durften wir einen afrikanischen Whisky präsentieren. Jenseits von abgetretenen Pfaden lassen sich doch die spannendsten Tropfen entdecken – so wie dieser tolle Whisky mit besonderem Rauch und markanten Weinaromen. Hier wird Neugierde belohnt.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Terra Primalis

Das Zeitalter für Entdecker ist angebrochen: Folgen Sie den Spuren von Terra Primalis rund um den Globus und entdecken Sie außergewöhnliche Whiskys aus aller Welt. Dunkle Flaschen und markante Etiketten greifen urzeitliche Wesen auf, die einst dort lebten, wo heute die Brennereien ihre Kreationen brennen. Entdecken Sie eine Serie, die regionale Identität mit internationaler Vielfalt vereint.