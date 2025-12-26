Serge verkostet: Ein Duo aus Glenlochy

Am zweiten Weihnachtstag bringt Serge Valentin eine Verkostung zweier Whiskys aus einer der bereits sehr selten gewordenen Lost Distilleries: Glenlochy. In den letzten zehn Jahren gab es nur mehr zwei Abfüllungen mit Whiskys von dort, und beide – natürlich, ist man fast verleitet zu sagen – von Gordon & MacPhail. Dem Vernehmen nach war jener aus dem Jahr 2024, den Serge heute in der Verkostung hat, auch das letzte Fass in deren Besitz.

Hier die Punktewertungen der Verkostung in unserer Tabelle für Sie:

Abfüllung Punkte

Glenlochy 25 yo 1969/1996 (62.08%, OB, Rare Malts, USA) 90 Glenlochy 44 yo 1979/2024 (53.2%, Gordon & MacPhail, The Recollection Series #3, refill American oak hogshead, cask #3312, 124 bottles) 91