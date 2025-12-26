Freitag, 26. Dezember 2025, 16:36:01
Suche
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Duo aus Glenlochy

Seit 1983 nicht mehr im Betrieb - die Überreste sind zum Teil ein Wohnhaus heute: Whiskys aus Glenlochy sind sehr rar geworden

Am zweiten Weihnachtstag bringt Serge Valentin eine Verkostung zweier Whiskys aus einer der bereits sehr selten gewordenen Lost Distilleries: Glenlochy. In den letzten zehn Jahren gab es nur mehr zwei Abfüllungen mit Whiskys von dort, und beide – natürlich, ist man fast verleitet zu sagen – von Gordon & MacPhail. Dem Vernehmen nach war jener aus dem Jahr 2024, den Serge heute in der Verkostung hat, auch das letzte Fass in deren Besitz.

Hier die Punktewertungen der Verkostung in unserer Tabelle für Sie:

AbfüllungPunkte

Glenlochy 25 yo 1969/1996 (62.08%, OB, Rare Malts, USA)90
Glenlochy 44 yo 1979/2024 (53.2%, Gordon & MacPhail, The Recollection Series #3, refill American oak hogshead, cask #3312, 124 bottles)91 
Die Reste der Glenlochy Distillery. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Diageo verkauft nun Immobilie des Crown Royal Standorts in Amherstburg
Nächster Artikel
whic veröffentlicht spannenden Weltwhisky aus Afrika als zweiten Teil der Serie Terra Primalis

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH