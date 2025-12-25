Diageo verkauft nun Immobilie des Crown Royal Standorts in Amherstburg

Ein weiteres Kapitel in der Auseinandersetzung um den Standort der Crown Royal Abfüllanlage in Ontario wurde nun diese Woche laut dem Lokalsender AM800 aufgeschlagen (eine Auflistung der bisherigen Artikel dazu können Sie hier finden): Nachdem nun eineEinigung mit der Gewerkschaft über das Ende des Betriebs mit Februar 2026 vorliegt, hat Diageo die Immobilie in Amherstburg, 110 St Arnaud Street, zum Verkauf ausgeschrieben und damit die Hoffnung befeuert, dass die Arbeitsplätze auf der Anlage vielleicht von einem anderen Unternehmen gehalten werden können.

Bereits Ende Oktober, als die Zukunft des Areals noch ungewiss war, hatte der Bürgermeister des Ortes darüber berichtet, dass er zwei potentielle Käufer an der Hand hätte. Damals meinte Diageo, von Interessenten wäre ihnen nichts bekannt und man wolle zudem mit dem potentiellen Verkauf erst dann starten, wenn man sich mit der Gewerkschaft über das Ende der Tätigkeiten dort geeinigt hätte.

Anfang Dezember war das auch über die Bühne gebracht, und so wurde nun die Immobilie zum Verkauf ausgeschrieben. die 43000qm große Immobilie sitzt auf einer Grundfläche von knapp über 70 Hektar und verursacht Grundsteuerkosten in der Höhe von umgerechnet 193000 Euro im Jahr.

Der stellvertretende Bürgermeister Chis Gibb meint, dass dies die Möglichkeit auf eine nachhaltige Verbesserung der Situation der Angestellten gäbe, die ja mit Februar 2026 ihren Job verlieren:

„This could be a situation where something bigger and better comes in. I think listeners probably all remember when back when the Heinz plant closed in Leamington. It was a big blow to Leamington but now that Highbury Canco is in there, from what I understand it’s busier than its ever been“

Der Bürgermeister Michael Prue bekräftigte erneut, dass zumindest ein nicht benannter Getränkeproduzent Interesse an der Anlage bekundet habe und nach wie vor daran interessiert sei, diese zu kaufen. Die Provinz habe sich bereits in Gesprächen mit ihm befunden. So wäre zu hoffen, dass diese Story ein gutes Ende für die 165 gewerkschaftlich organisierten Angestellten der Anlage (und jener, die nicht Mitglied der Gewerkschaft sind) findet…