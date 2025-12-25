Freitag, 26. Dezember 2025, 01:53:46
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Quartett aus Brora – und einen Weihnachtswhisky

Auch in diesem Jahr beschert uns Serge Tasting Notes von Whiskys aus der alten Brora Distillery - plus eines neuen Weihnachtswhiskys

Auch eine Brora-Verkostung ist Tradition bei Serge Valentin zu Weihnachten, und so hat er sich an diesem 25. Dezember, den Christtag, ein Quartett von Abfüllungen aus der alten Brennerei, die nun von Diageo wieder in Betrieb genommen wurde, zur Verkostung vorgenommen. Zum Abschluss kommt dann noch ein Bottling, das wohl nichts mit Brora, aber vielleicht etwas mit der Nachfolge-Brennerei Clynelish zu tun hat.

Die Wertungen der Verkostung sind natürlich, möchte man fast sagen, ausgezeichnet, auch wenn es ein Brora und der Weihnachtswhisky nicht über 90 Punkte geschafft hat:

AbfüllungPunkte

Brora 21 yo 1982/2003 (46%, First Cask, Direct Wines Ltd., cask #281, 276 bottles)90
Brora 30 yo 1981/2012 (50%, Chieftain’s, Ian Macleod, butt, cask #1525, 553 bottles)91
Brora 18 yo 1983/2001 (52.9%, Signatory Vintage, Silent Stills, cask #40, 294 bottles)92
Brora 18 yo 1981/1999 (58.3%, Scotch Malt Whisky Society, #61.9, 305 bottles)86
A Good Old-Fashioned Christmas Whisky 16 yo 2009/2025 (55%, The Whisky Exchange, Highland single malt, 1st fill oloroso sherry butts, casks #31+32, 1,367 bottles)88 

Während Sie hier Brora im Zustand vor über 50 Jahren sehen, zeigt unser Titelbild die Destillerie nach der Renovierung durch Diageo.

