Raritäten Live Tasting #7 am 22.04.2026 von und mit Simple Sample

Vier Lost Distilleries der mittlerweile ultra-raren Sorte und ein Laphroaig 25yo aus dem Jahr 2009, der zu den harmonischsten Abfüllungen von Laphroaig zählt – das sind die Samples, die am 22. April beim Raritäten Live Tasting #7 von Simple Sample verkostet werden.

Mehr über das Tasting und wie Sie sich einen der (limitierten) Plätze sichern können, lesen Sie nachfolgend:

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Raritäten Live Tasting #7 von und mit Simple Sample

Es ist wieder soweit, das nächste Raritäten Live Tasting steht bevor.

Wir wollen gemeinsam mit euch am 22.04.2026 um 20 Uhr unser mitllerweile 7. Raritäten Set verkosten.

Das 5x2cl Sample Set bekommt ihr für 149,90 €

Für dieses Set echt ein mega guter Preis.

Im 5x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

Brora 1982/2015 – 33 Jahre – Rare Old Lot RO/15/01 – Gordon & MacPhail – 46,0%vol.

– 33 Jahre – Rare Old Lot RO/15/01 – Gordon & MacPhail – 46,0%vol. Glenesk 1974/2004 – 30 Jahre – DL 1386 – The Old Malt Cask Douglas Laing – 48,5%vol.

– 30 Jahre – DL 1386 – The Old Malt Cask Douglas Laing – 48,5%vol. Coleburn 1970/1999 – 29 Jahre – The Old Malt Cask Douglas Laing – 50,0%vol.

– 29 Jahre – The Old Malt Cask Douglas Laing – 50,0%vol. Banff 1976/2006 – 29 Jahre – Cadenhead’s – 52,0%vol.

– 29 Jahre – Cadenhead’s – 52,0%vol. Laphroaig 25 Cask Strength – 2009 Edition – 51,0%vol.

Schnell sein lohnt sich hier

Wenn weg,dann weg

Nicht vergessen – Unbedingt den 22.04.2026 – 20.00 Uhr vormerken

Die Auslieferung der Sets erfolgt ab den 01.04.2026

Das Tasting findet Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Slàinte!

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!