Crown Royal Abfüllanlage in Amherstburg wird geschlossen, Gewerkschaft akzeptiert Deal

Nach einigen Querelen um die Schließung der Crown Royal Abfüllanlage in Amhertburg in Ontario (wir berichteten unter anderem hier), ist nun eine finale Entscheidung getroffen worden. Diageo, Besitzer der Marke, hat sich letztendlich nicht umstimmen lassen und mit einem nachgebesserten Angebot für die betroffenen Angestellten dort auch die Zustimmung der Gewerkschaftsmitglieder vor Ort erhalten. In einer Abstimmung entschieden sich 89% der Betroffenen, das Angebot des Konzerns für bessere Abfindungen und andere Benefits anzunehmen.

Der Deal umfasst nun zusätzliche Zahlungen zu den zwei Wochen Lohn als Abfindung, die den Beschäftigten nach der Kündigung am 2. Dezember zustehen, sowie den Zugang zu einem von Diageo finanzierten Programm, das Weiterbildung und Hilfe für Bewerbungsschreiben bietet.

Die Gewerkschaft hofft nun, dass andere Spirituosenhersteller, die in der Region tätig sind, die freigewordenen Mitarbeiter aufnehmen können. Insgesamt sind 165 Gewerkschaftsmitglieder von der Schließung betroffen, man hofft nun auf die Unterstützung des Gouverneurs in dieser Angelegenheit.

Diageo hat bereits im August dieses Jahres angekündigt, das Werk zu schließen, um durch die Verschiebung der Abfüllung auf andere Anlagen in die USA Kosten zu sparen und die Lieferketten zu kürzen.