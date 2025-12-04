Einem ganz besonderen Tasting aus der Destillerie St. Kilian in Rüdenau können Sie am 27. Dezember abends via Youtube beiwohnen: Die Brennerei präsentiert im Rahmen des Online-Tastings den König Ludwig – Royal Bavarian Single Malt Whisky, der in enger Zusammenarbeit mit Prinz Luitpold von Bayern aus dem traditionsreichen Haus Wittelsbach entstand – sowie weitere interessante Neuheiten wie zum Beispiel den Signature Edition SEVENTEEN oder eine Einzelfass-Abfüllung aus dem ex Champagner Vin Clair-Fass.

Wo Sie das exquisite Tasting Set erwerben können und was Sie bei diesem königlichen Tasting erwartet, lesen Sie hier:

Majestätischer Genuss zum Jahresende: St. Kilian Königliches Online Tasting am 27. Dezember 2025

Rüdenau, im Dezember 2025

Am Samstag, den 27. Dezember 2025, um 19:00 Uhr, lädt St. Kilian Distillers zu einem edlen Online Tasting ein. Unter dem Motto „Königlicher Jahresausklang“ erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein stilvoller Abschluss des Jahres – festlich, exquisit und geprägt von royalem Genuss.

Im Mittelpunkt des Abends steht der König Ludwig – Royal Bavarian Single Malt Whisky, der in enger Zusammenarbeit mit Prinz Luitpold von Bayern aus dem traditionsreichen Haus Wittelsbach entstand. Diese Abfüllung ist eine Hommage an bayerische Geschichte und Handwerkskunst. Gereift in edlen Sherry Pedro Ximénez Fässern verkörpert sie geschmackvolle Aristokratie im Glas.

Darüber hinaus dürfen sich die Teilnehmenden auf eine zweite royale Premiere freuen, die an diesem Abend exklusiv vorgestellt wird. Diese außergewöhnliche Kreation – ein weiterer Royal Bavarian Single Malt Whisky, gereift in einem edlen ex Pauillac-Bordeaux Premier Cru Single Cask – entstand in Zusammenarbeit mit der Königlichen Porzellan Manufaktur Nymphenburg. Mit 57,8 % vol in eine kostbare Porzellanflasche abgefüllt, zählt dieses Meisterstück zu den exklusivsten Whiskys, die St. Kilian je präsentiert hat.

Das weitere Line-up entführt in festlich-wohlige Aromenwelten: Neben der königlichen Edition steht eine zweite, milde Abfüllung aus der beliebten Whisky Solera by St. Kilian Serie im Fokus – ihre üppigen und elegant-würzigen Noten passen perfekt zur besinnlichen Jahreszeit. Ergänzt wird das Tasting durch die neue, rauchige Signature Edition SEVENTEEN sowie durch eine ebenfalls rauchige Single Cask Abfüllung aus einem seltenen Champagner Vin Clair Fass.

Komplettiert wird das Line-up durch beliebte Abfüllungen wie den mild-fruchtigen St. Kilian CLASSIC, die rauchige Core Range Edition St. Kilian PEATED, die fruchtige Signature Edition SIXTEEN sowie den cremig-süßen ADVOCAAT Eierlikör, der den Abend mit süßer Harmonie abrundet.

Das Event wird live aus dem AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa in Hohenschwangau zu Füßen der Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein übertragen – einer prächtigen Kulisse, die dem Tasting ein besonders festliches Ambiente verleiht. Durch den Abend führen St. Kilian Gründer und Geschäftsführer Andreas Thümmler, Brand Ambassador Christoph Albietz sowie Prinz Luitpold von Bayern – Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. Gemeinsam gewähren sie Einblicke in die Geschichte der Wittelsbacher Kooperation, die Kunst der Fassreifung und die kreative Philosophie von St. Kilian.

Whisky-Liebhaberinnen und Liebhaber haben bis zum 18. Dezember 2025 die Möglichkeit, sich ihr Tasting Set zu sichern – entweder bequem im Onlineshop oder direkt vor Ort in der Besucher-Destillerie in Rüdenau.

Die exklusive Enthüllung eines königlichen Meisterstücks:

König Ludwig – Royal Bavarian Single Malt Whisky – ex Pauillac-Bordeaux Premier Cru Single Cask – Unpeated (streng limitiert auf 315 Flaschen)

Mit dieser streng limitierten Sonderabfüllung präsentiert St. Kilian einen der bislang ältesten und zugleich edelsten Single Malt Whiskys der Destilleriegeschichte. Hergestellt aus feinster, historischer Sommerbraugerste Barke® verkörpert dieser außergewöhnliche Whisky höchste handwerkliche Präzision und authentische Rohstoffqualität. Seine achtjährige Reifezeit verbrachte er in einem exquisiten ex Pauillac-Bordeaux Premier Cru Single Cask – einem Fass von einem der renommiertesten Grand-Cru-Weingüter der berühmten Weinregion Bordeaux. Die außergewöhnliche Aromatiefe und aristokratische Struktur dieses Rotweinfasses verleihen dem Whisky seinen unverwechselbaren, noblen Charakter.

Als Ausdruck wahrer Exklusivität wird dieser König Ludwig – Royal Bavarian Single Malt Whisky in eine erlesene Porzellanflasche der Königlichen Porzellan Manufaktur Nymphenburg abgefüllt. Jede einzelne Flasche ist ein handgefertigtes Kunstwerk von höchster Eleganz und macht diese Abfüllung zu einem Sammlerstück von herausragender Wertigkeit – ein Meisterwerk, das die Symbiose aus traditioneller bayerischer Handwerkskunst, erlesener Fasskultur und beeindruckender Whiskyreife zelebriert.

Aussehen: Leuchtender Bernstein mit rötlichen Reflexen.

Aroma: Ein betörendes Duftbouquet aus kandierten Feigen, reifen Kirschen, saftigen Backpflaumen, Trauben und Sultaninen ruht auf einem Fundament aus zartem Toffee, feiner Eichenwürze und einem Hauch edler Tannine, vollendet von einer sanften Prise Zimt.

Geschmack: Ein königlich opulentes Spiel süßer Trauben, vollmundiger Kirschen und karamellisierter Backpflaumen, veredelt durch feine Zimtnoten, warme Eichenwürze und seidig eingebundene Tannine, entfaltet ein Geschmackserlebnis von erhabener Harmonie.

Nachklang: Die dunklen, cremigen Fruchtakzente verweilen lang und vielschichtig, getragen von feinen Kräutern, sanften Eichenklängen und zartem Tannin, bevor sie in einem edel trockenen, wärmenden Finale ausklingen.

Alkoholgehalt: 57,8 % vol

UVP: € 999,00 (0,7 Liter)

Die St. Kilian Neuheiten im Einzelnen, die beim Online Whisky Tasting verkostet werden:

König Ludwig – Royal Bavarian Single Malt Whisky – ex Sherry Pedro Ximénez – Unpeated (nur 2.800 Flaschen erhältlich)

Diese edle Abfüllung entstand in Zusammenarbeit mit Prinz Luitpold von Bayern aus dem traditionsreichen Hause Wittelsbach. Die hochwertige Rarität wird in einer dekorativ gestalteten 0,7 Liter Leonis-Glasflasche präsentiert und durch eine elegante Verpackung ergänzt, die ihre Einzigartigkeit und Exklusivität betont. Hergestellt aus 100 % reiner Biogerste („Heimatmalt“) und fünf Jahre gereift in edlen ex Sherry Pedro Ximénez Fässern von der renommierten Bodega Ximénez Spínola im andalusischen Jerez de la Frontera, besticht diese Premium-Abfüllung durch opulente Noten von reifen Pfirsichen, süßen Sultaninen, cremigem Toffee und einer eleganten Sherry-Süße.

Aussehen: Leuchtender Bernstein mit goldenen Reflexen.

Aroma: Ein verführerisches Duftspiel aus saftigen Backpflaumen, reifen Pfirsichen und süßen Sultaninen wird von edlem Sherry, cremigem Toffee, zarter Eiche und einem feinen Hauch von Tabak und Kräutern harmonisch umrahmt.

Geschmack: Eine opulente Komposition von reichhaltiger Sherrysüße, braunem Zucker und wärmender Eichenwürze, begleitet von pfeffrigen Akzenten, entfaltet sich, bevor cremige Trockenfrüchte, saftiger Pfirsich und schmelzendes Karamell den Geschmack üppig auskleiden.

Nachklang: Das Finale entfaltet sich lang und wärmend, in dem cremige Fruchtmarmelade, sirupartige Süße und gereifter Sherry elegant mit feiner Eiche und subtil trockenen Tabakanklängen verschmelzen.

Alkoholgehalt: 53,5 % vol

UVP: € 99,90 (0,7 Liter)

Whisky Solera by St. Kilian – IV 2025 – Unpeated (limitiert auf 728 Flaschen)

Die zweite, nicht getorfte Abfüllung der Serie Whisky Solera by St. Kilian durchlief alle drei Stufen des St. Kilian Solera Systems, wobei die letzte Reifungsstufe ausschließlich aus Sherry Pedro Ximénez Fässern besteht. Die darüber liegende Fassreihe, die 1. Criadera, setzt sich aus Barrique-Fässern zusammen, die zuvor mit Medium-Sherry, ausschließlich aus Pedro Ximénez Trauben hergestellt, gefüllt wurden. Die oberste Fassreihe, die 2. Criadera, besteht aus feinsten Sherry Manzanilla Fässern, die mit mildem Whisky gefüllt wurden, welcher in frischen amerikanischen Weißeichenfässern gereift ist. Diese limitierte, sechs Jahre alte Sonderabfüllung aus dem komplexen, kaskadenartigen Reifungssystem, das für Sherry aus Andalusien bekannt ist und in Rüdenau für Single Malt Whisky adaptiert wurde, verspricht ein einzigartiges Genusserlebnis.

Aussehen: Mahagoni.

Aroma: Ein verführerisches Bouquet aus gereiftem Sherry entfaltet sich mit Noten von Feigen, Pflaumen, Datteln und Rosinen und wird von braunem Zucker, feinem Karamell, sanfter Eichenwürze sowie einem Hauch von Kräutern und Tabakblättern edel vollendet.

Geschmack: Die vollmundige Süße von reifem Sherry, Pflaumen, Feigen und Rosinen verschmilzt harmonisch mit Muscovado-Zucker, reifen Walnüssen, zarter Eichenwürze, cremigem Karamell und feiner Zartbitterschokolade zu einem betörenden Genusserlebnis.

Nachklang: Cremig-samtige Noten von dunkler Fruchtmarmelade, süßem Sherry und edler Zartbitterschokolade verweilen mit feinen Walnussakzenten, dezent trockener Eiche und einem Hauch von Tabak lang und elegant am Gaumen.

Alkoholgehalt: 57,5 % vol

UVP: € 99,90 (0,5 Liter)

Signature Edition SEVENTEEN – Peated (nur 4.398 Flaschen erhältlich)

Getragen von den Aromen sonnenverwöhnter Zuckerrohrfelder trägt dieser rauchige Single Malt die Seele der Karibik in sich und verschmilzt Jamaika-, Mexiko- und Barbados-Rumfassaromen sowie Martinique Rhum Agricole-Einflüsse zu einem Whisky voller Wärme, Eleganz und tropischer Sinnlichkeit. Ein exotisch-rauchiger Genussmoment – inspiriert von den Schätzen der Karibik.

Aussehen: Leuchtendes Gold.

Aroma: Eleganter Torfrauch umspielt verführerisch tropische Früchte wie reife Aprikose, süße Ananas, saftigen Pfirsich und einen Hauch Banane, harmonisch ergänzt durch cremige Vanille, würzige Eiche und feine Aschenoten.

Geschmack: Tropisch-fruchtige Süße von Aprikose, Ananas und Pfirsich vereint sich mit wärmender Eichenwürze und einem Hauch schwarzen Pfeffers, während Vanillecreme, feines Toffee und zarter Torfrauch das vielschichtige Geschmackserlebnis abrunden.

Nachklang: Samtige Fruchtmarmelade, süße Vanille und dezent trockene Eichenholznoten verweilen langanhaltend am Gaumen und klingen mit einem eleganten Hauch aschigen Rauchs aus.

Alkoholgehalt: 54,6 % vol

UVP: € 49,90 (0,5 Liter)

Single Cask – ex Champagner Vin Clair – Peated (limitiert auf 595 Flaschen)

Dieser exklusive Whisky aus einem seltenen ex Champagner Vin Clair Single Cask wurde mit kraftvollen 58,7 % vol abgefüllt. Vin Clair, ein junger Weißwein, der als Basis für Champagner dient, verleiht dem rauchigen Single Malt seine elegante und außergewöhnliche Note. Der vierjährige Whisky beeindruckt mit einem facettenreichen Aromenspiel: Süßlicher Torfrauch umhüllt ein fruchtiges Bouquet aus hellen Trauben, saftigen Aprikosen, Birnen und gelben Äpfeln. Feine Gewürze, edles Eichenholz und dezente Asche-Noten runden das Profil ab und verleihen dem Whisky Tiefe und Komplexität.

Aussehen: Leuchtender Bernstein.

Aroma: Süßlicher Torfrauch umhüllt ein fruchtiges Potpourri aus hellen Trauben, saftigen Aprikosen, Birnen und gelben Äpfeln, das durch feines Eichenholz, edle Gewürze, eine Prise Muskat und dezente aschige Noten harmonisch ergänzt wird.

Geschmack: Die trockene Fruchtsüße von Trauben, Aprikosen und Birnen verschmilzt mit einer wärmenden Melange aus Gewürzen, Eichenholz und einem pikanten Hauch schwarzen Pfeffers, die von feinem Torfrauch und dezenten Aschetönen begleitet wird.

Nachklang: Zart-cremige Fruchtsüße vereint sich mit trockenen sowie wärmenden Eichennoten, feinen Schokoladentönen sowie einem Hauch Asche zu einem lang anhaltenden und eleganten Ausklang.

Alkoholgehalt: 58,7 % vol

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

Alle vorgestellten Neuheiten werden zum Ende des Online Tastings am 27. Dezember im St. Kilian Onlineshop freigeschaltet. Bei ausreichender Verfügbarkeit sind die Editionen ab dem 30. Dezember 2025 auch vor Ort im Shop der Besucher-Destillerie erhältlich.

Über S.K.H. Prinz Luitpold von Bayern und das Haus Wittelsbach

Prinz Luitpold von Bayern gehört dem traditionsreichen Haus Wittelsbach an, einer der ältesten Dynastien Europas mit einer über tausendjährigen Geschichte. Das Haus stellte über Jahrhunderte Herzöge, Kurfürsten und Könige in Bayern und anderen Regionen Europas und prägte die politische und kulturelle Entwicklung maßgeblich. Zu seinem historischen Erbe zählen weltbekannte Bauwerke wie die Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof, die bis heute Symbole bayerischer Geschichte und Identität sind. Ebenfalls mit dem Haus Wittelsbach verbunden sind bedeutende kulturelle Institutionen wie die Königliche Porzellan Manufaktur Nymphenburg sowie wirtschaftliche Traditionen, etwa die Schlossbrauerei Kaltenberg und das König Ludwig Bier. Auch die Kaltenberger Ritterspiele, die weltweit größten Ihrer Art, werden vom Haus Wittelsbach auf Schloss Kaltenberg veranstaltet.

Heute steht das Haus Wittelsbach für die Pflege historischen Erbes, die Förderung von Kunst und Kultur sowie gesellschaftliches Engagement. Prinz Luitpold von Bayern vertritt – ebenso wie andere Familienmitglieder – die Familie bei historischen und kulturellen Veranstaltungen, unterstützt Stiftungen und soziale Projekte und setzt sich für den Erhalt regionaler Traditionen, Handwerkskunst und bayerischer Kultur ein.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.